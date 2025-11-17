Akdeniz’de su altındaki binlerce yıllık denizcilik tarihi gün yüzüne çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibi, metrelerce derinlikteki tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkarmak için önemli çalışmalar yürütüyor.

GELECEĞE MİRAS PROJESİ" İLE DERİN DENİZ ARAŞTIRMALARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yürütülen “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında, ekip ileri teknoloji sonar cihazları ve robotlar yardımıyla gemi batıklarını tespit ediyor. Hem kazı yapılıyor hem de yeni batıkların keşfi için yüzey araştırmaları yürütülüyor.

10 YENİ GEMİ BATIĞI KEŞFEDİLDİ

Bu yıl yapılan çalışmalarla 6’sı Antalya, 4’ü Fethiye’de olmak üzere toplam 10 yeni gemi batığı belgelendi. Fethiye kıyılarında, milattan önce 4. yüzyıla ve milattan sonra 6. yüzyıla tarihlenen antik bir demirleme yeri ile 3 gemi batığı keşfedildi.

Doç. Dr. Öniz, “Fethiye kıyısında daha önce bilinmeyen bir antik demirleme yerini belgeledik. Bu alanda Tunç Çağı’ndan Osmanlı dönemine kadar çok sayıda gemi demirlemiş. Demirlerin suyun altında kalması bize binlerce yıldır bu kıyıların denizciliğe tanıklık ettiğini gösteriyor.” dedi.

BATIKLAR DENİZ TİCARETİNE IŞIK TUTUYOR

Öniz, batıkların her birinin birer “zaman kapsülü” niteliğinde olduğunu belirterek, “Hangi dönemde ne gibi üretimler yapılmış, amforalar nerede üretilmiş ve hangi kentlerle ticaret yapılmış anlayabiliyoruz. Bu buluntular bizim için adeta birer kitap.” diye konuştu.

TOPLAM 421 GEMİ BATIĞI BELGELENDİ

Geçen yıl 411 olan batık sayısı bu yıl 421’e ulaştı. Ekip, arkeolojik nitelik taşıyan gemi batıklarını belgelendirerek envantere kazandırıyor.

Doç. Dr. Öniz, “Kumluca Seramik Batığı ve ‘Dünyanın en eski batığı’ olarak bilinen Kumluca Orta Tunç Batığı’nda önemli kazılar yaptık. Çıkardığımız eserler, 2026 sonunda açılması planlanan Kemer’deki Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek.” dedi.

FETHİYE KIYILARI, DENİZCİLİK TARİHİNİ AÇIĞA ÇIKARDI

Fethiye’nin doğu kıyıları, rüzgar ve fırtınaya açık olmasına rağmen antik demirleme yeri sayesinde su altı arkeologları için eşsiz bir kaynak oluşturuyor. Fırtına sırasında bazı gemilerden geriye kalan çapalar, bölgedeki deniz trafiğinin tarihini anlamak için önemli ipuçları sunuyor.