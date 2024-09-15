Arnavutluk milli kütüphanesi, Osmanlı eserlerini de barındırıyor Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi, Osmanlı dönemine ait pek çok değerli eseri koleksiyonunda barındırıyor.

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AA & Ensonhaber

100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi, bugün farklı alanlardan nadir eserler ve özel koleksiyonlarla zenginleşmiş bir kurum olarak, her yaştan okur ve araştırmacının yoğun ilgisini çekiyor.

Arnavutluk'un kültürel alandaki ilk devlet kurumu olarak 10 Temmuz 1920'de kurulan kütüphane, 1 milyonu aşkın kitabı, harita, atlas, mikrofilm ve çeşitli materyalleriyle ülkenin en büyük bilgi hazinelerinden biri konumunda.

FARKLI KÜLTÜRLERDEN NADİR ESERLER

Kütüphane bünyesinde faaliyet gösteren "Sotir Kolea" merkezi ise, İngiliz, Alman, Yunan, İtalyan, Fransız ve Rus klasik edebiyatı gibi farklı kültürlere ait nadir kitaplar ve çeşitli koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu merkezin, geçen yılın temmuz ayından itibaren okurlara hizmet vermeye başladığı biliniyor.

Özellikle komünist rejim döneminde el konulan birçok eserin, on yıllar sonra ilk kez bu merkezde halkın erişimine açılması büyük bir ilgi görüyor.

"ORYANTALİST SALONUNDA ÇEŞİTLİ DİLLERDE 4 BİN 526 ESER VAR"

"Sotir Kolea" Merkezi Oryantalist Salonu Müdürü Hisen Sulejmani, salonda bulunan kitapların yüzde 60'ının Osmanlıca olduğunu ifade etti.

Sulejmani, hukuk, edebiyat, tarih, coğrafya, mimari, askeri ve dini eserlerin yanı sıra sözlükler ve el yazmalarının da yer aldığı salonda, toplamda 4 bin 526 kitaba sahip olduklarını belirtti. "Osmanlıca, Farsça, Arapça ve Türkçe kitaplarımız mevcut. Ayrıca, Orta Doğu ve Doğu dünyasıyla ilgili birkaç nadir İngilizce kitabımız da bulunuyor," dedi.

Oryantalist Salonu'nda en eski eserlerden biri olarak yaklaşık 1576 tarihli, İstanbul'da hazırlanmış Arapça Kur'an-ı Kerim ayetleri ile Osmanlıca anlamlarını içeren bir Kur'an tefsirinin dikkat çektiğini belirten Sulejmani, bu eserin önemine vurgu yaptı.

Merkezin koleksiyonunda ayrıca çeşitli kişisel el yazmaları da yer alıyor. Bunlar arasında 1821 yılına ait eski Türkçe şiirler ve bir sözlük içeren bir cep defteri de bulunuyor. Sulejmani, merkezin özel eserleri arasında, Osmanlı Devleti'nin çeşitli karar ve olaylarını içeren, altın kaplama ve özel deri kapaklı 1905 tarihli "Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye"nin de olduğunu dile getirdi.

Oryantalist salonunun hazineleri arasında Şemseddin Sami’nin ilk baskı orijinal eserlerinin yüzde 80’inin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy gibi önemli yazarların yazdığı dergilerin de yer aldığını ekleyen Sulejmani, kaligrafi, yazı süslemeleri ve altın kaplama eserlerin de salonun öne çıkan değerleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.