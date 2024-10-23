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AA & Ensonhaber

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Belören köyü kırsalında bulunan baraj göleti çevresindeki tarihi yerleşim alanlarını gün yüzüne çıkarmak amacıyla bir araştırma başlattı.

3 BİN YILLIK 10 FARKLI YERLEŞİM ALANI

Bölgeye ulaşan ekipler, hem arazi taraması hem de tekne yardımıyla kıyılarda yaptıkları çalışmalar sonucunda, yaklaşık 3 bin yıl öncesine uzanan 10 farklı yerleşim alanı keşfetti.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda bu yerleşim alanlarını tespit ettiklerini belirtti.

KAYALARA OYULMUŞ BİR ŞEHİR

Atatürk Baraj Göleti kıyısında suların çekilmesiyle birlikte incelemelere başladıklarını ifade eden Alkan, şunları söyledi:

