Çanakkale Savaşları, siperlerde canlandırılıyor Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi ve siper canlandırma alanı, Kara Savaşları'nın 109. yılında bölgeye gelen ziyaretçilere o dönem yaşananları maketlerle anlatıyor.

AA & Ensonhaber

Tarihi Alan Başkanlığı'nın öncülüğünde cephe gerisindeki sağlık hizmetlerini ziyaretçilere aktarmak amacıyla oluşturulan 1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi ve Alçıtepe Hilal-i Ahmer Hastanesi Açık Hava Sergisi, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Müze ve sergi, doktorlardan hemşirelere, hasta bakıcılardan diğer sağlık personeline kadar Hilal-i Ahmer hastanelerinde yaralılara verilen sağlık hizmetlerini döneme ait fotoğraflardan ilham alarak balmumu heykellerle canlandırıyor. Ziyaretçiler, bu gerçekçi anlatım sayesinde duygusal anlar yaşayabiliyor.

Müze ve sergi alanında, hastanelerde yapılan laboratuvar çalışmaları, ağız ve diş tedavileri, yaralı askerlerin, kadınların ve çocukların koğuşları gibi detaylar maketlerle canlandırılarak, ziyaretçiler adeta o döneme yolculuk yapıyor.

Siper canlandırma alanı birebir savaşın ruhunu yansıtıyor

Sergi alanının arka bölümünde oluşturulan alanda, Çanakkale Kara Savaşları'na katılan askerlerin günlükleri ve dönem fotoğrafları da seçilerek, siperlerde yaşanan bir gün canlandırılıyor. Muharebelerde yaşanan olaylardan kesitler, seslendirmeyle destekleniyor.

330 metre uzunluğunda ve 12 bölümden oluşan siper hattındaki canlandırmada karargah, makineli tüfek, lağım tünel girişi, taarruza kalkan, karavanda çorba içen ve dinlenen askerlerle yıkılan siperdeki şehitler de yer alıyor.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 5. müzesi

Bu alan, Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Ramazan Bayramı'nda günlük 13-14 bin ziyaretçinin gördüğü alan, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 5. müzesi oldu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, tarihi alanda ziyaretçilerin en çok uğradığı yerlerden birinin bu bölge olduğunu söyledi.

Alanın, "Çanakkale ruhu"nun daha iyi hissedildiği, zaman tünelinde yolculuk yapıldığı, tarihi atmosferin yaşandığı bir yer haline geldiğini belirten Kaşdemir, "Özellikle son Ramazan Bayramı tatilinde yarımadaya 2 milyon civarında ziyaretçi geldi. Bu da bugüne kadar gördüğümüz en yüksek ziyaretçi." dedi.

"Siperler arasındaki mesafenin 8-9 metreye kadar düştüğü bir siper savaşı"

Kaşdemir, Çanakkale'yi görmeyen, ziyaret etmeyen, "Çanakkale ruhu"nu teneffüs etmeyen hiçbir vatandaşın kalmamasını hayal ettiklerini dile getirdi.

Her Türk evladının koşarak Çanakkale'ye gelip bu toprakların nasıl vatan yapıldığını daha iyi anlamalarını istediklerini vurgulayan Kaşdemir, şöyle devam etti:

Burası açık hava müzesi. Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı. Buradaki o ecdat yadigarı eserleri koruyup kollayarak gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Çanakkale Kara Savaşları, aylarca iki tarafın siperlerinde büyük mücadelelerin yaşandığı, siperler arasındaki mesafenin 8-9 metreye kadar düştüğü bir siper savaşıdır. Biz de buradaki savaşın hem zor tarafını hem de acı tarafını hastane bahçesinde aktarmaya gayret gösteriyoruz. Hem de hemen yanında o dönem şartlarındaki gerçek bir Türk siperi neyse onu canlandırıyoruz, ziyaretçiye aktarıyoruz. Bir Mehmetçik siperde ne yapar, nasıl yatar, nasıl uyur, ne yer ne içer, nasıl zaman geçirir; bu canlandırma alanında siperdeki hayatı canlandırıyoruz.

İsmail Kaşdemir, bu alanın çok fazla duyguya hitap ettiğini anlattı.

Bölgeyi, duygu yüklü mekanlar olarak niteleyen Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

