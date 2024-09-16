Çanakkale'de savaştan kalma 109 yıllık patlamamış 18 top mermisi bulundu Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünde Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık patlamamış 18 top mermisi bulundu. Riskli olduğu tespit edilen top mermilerinin imha edilmesi kararı alındı.

AA

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Savaşları'ndan kalma mühimmatlar ele geçirildi.

Savaşın üzerinden 109 yıl geçmiş olmasına rağmen, bölgede yapılan keşiflerde savaşa dair izlere rastlanmaya devam ediliyor.

MERMİLERİ BİR ÇİFTÇİ BULDU

Birinci Anafarta Muharebesi olarak tarihe geçen muharebeye adını veren Büyükanafarta köyünde yaşayan bir çiftçinin köpeği, köyün girişindeki makilik alanda doğum yaptı.

Daha sonra köpeğiyle yavruları almaya giden çiftçi, makilik alanda eşelenmiş toprak içinde top mermileri olduğunu gördü.

18 ADET TOP MERMİSİ TESPİT EDİLDİ

Çiftçinin durumu haber vermesi üzerine Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi.

Gerekli önlemler alındıktan sonra dedektör taraması ile daha fazla top mermisi olup olmadığı kontrol edildi.

Top mermilerinin olduğu alanda yürütülen çalışmalarda, bir kısmı toprağa gömülü vaziyette 150 milimetrelik 18 adet top mermisi tespit edildi.

Çalışmaların kolaylıkla yürütülmesi amacıyla ekiplerce makilik alanda temizlik çalışması da yapıldı.

MERMİLER İMHA EDİLECEK

Top mermilerinin, Osmanlı'nın kullandığı Krupp marka toplara mı Avusturya-Macaristan'dan kasım ayında Gelibolu Yarımadası'na ulaşan obüs bataryalarına mı ait olduğu yapılacak araştırmalarla netleştirilecek.

Yapılan incelemede riskli olduğu tespit edilen top mermileri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edilecek.

ÇALIŞMALARIN 10 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Müzeler Koordinatörü Mert Çatalbaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Büyükanafarta'da yaşayan bir çiftçinin rastlantısal olarak bulduğu top mermilerinden oluşan bir depoda olduklarını ifade etti.

Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda hem arkeolojik saha araştırmalarında hem de rastlantısal olarak bu tür mühimmatların çıkabildiğini belirten Çatalbaş, şu bilgileri aktardı:

Biz de ilk önce etrafında güvenli bir çember oluşturduk ve daha fazla top mermisi var mı diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 18 tane top mermisi bulundu. Şu anda diri örtü temizliği yapılacak. Ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi bir çalışma gerçekleştirecek. Tehlike arz eden top mermileriyse yerinde veya daha güvenli bir yerde imha edilecek. Eğer tehlike arz etmiyorsa top mermileri ziyarete açacağız.

Seddülbahir Kalesi'nin restorasyonu sırasında 30-35 adet top mermisi bulunmuştu. Bunların 25'i infilak edildi. 10 tanesi de müzede koruma altına alındı. Burada ince bir kazı gerekecek. Çalışmaların 10 gün kadar süreceğini tahmin ediyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)