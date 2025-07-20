Düzce'de yerin altından tarih fışkırıyor

Düzce’nin Konuralp bölgesinde yer alan ve antik çağda “Prusias ad Hypium” olarak bilinen Konuralp Antik Tiyatrosu, Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosu olma özelliğini taşıyor. M.Ö. 3. yüzyılda kurulan ve Bithynia Birliği’ne bağlı 12 şehirden biri olan bu antik kentte, Düzce Belediyesi ile Düzce Üniversitesi iş birliğinde yürütülen kazı çalışmaları sonucunda birçok tarihi yapı ve kalıntı gün yüzüne çıkarıldı.

ERKEN DÖNEM HRİSTİYAN ŞAPELİ

Son kazılarda tiyatronun kuzey yamacında, erken dönem Hıristiyanlara ait olduğu değerlendirilen küçük bir ibadethane bulundu. Apsisli yapının bir şapele ait olduğu düşünülürken, kazı derinleştikçe daha büyük bir komplekse ait olduğu anlaşıldı. Alanda ayrıca mozaikli zemin döşemelerine ve yeni duvar kalıntılarına da rastlandı.

Kazı alanında rehberlik hizmetleri sunan Sanat Tarihçisi Raşit Aydın, bulunan yapının erken ya da orta Bizans dönemine ait olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

İlk başta doğuya bakan bir apsis ortaya çıktı, ardından güney tarafına doğru genişleyen başka bir apsise benzer yapı bulduk. Bu da yapının yalnızca bir şapel değil, daha büyük ve kompleks bir yapılar bütünü olduğunu gösteriyor. Ayrıca mozaikli bir alana da ulaştık, bu da yapının önemli işlevlere sahip olduğunu gösteriyor.

HRİSTİYANLIĞA GEÇİŞİN İZLERİ

Aydın, yapının Bizans İmparatorluğu'nun Hıristiyanlığı benimsediği geçiş sürecine ait olabileceğine dikkat çekti:

Roma İmparatorluğu pagan bir yapıya sahipti. Onu izleyen Bizans ise tek tanrılı inancı benimsedi. Bu yapı da büyük ihtimalle Hıristiyanlığa geçiş sürecinde inşa edilmiş ibadet alanlarından biri.

Konuralp Antik Tiyatrosu kazılarının büyük ölçüde tamamlandığını vurgulayan Aydın, şunları ekledi: