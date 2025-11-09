Erzurum’da Bayrak Tepe açıldı: Çobandede Tabyası turizme kazandırılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Valilik ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle inşa edilen Bayrak Tepe açılışına katıldı. Açılış öncesinde, 148 yıl önce yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı anısına Aziziye Tabyaları’na saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

TABYALAR YENİLENİP KORUNACAK

Çiftçi, kent genelinde geçen sene 23 tabya tespit ettiklerini belirterek, bunların bakım ve onarımları için kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerine zimmetlendiklerini söyledi. Söz konusu tabyanın bakımını Macera Off-Road Kulübü üstlendi.

Sağ olsunlar tabya ile çok yakından ilgileniyorlar. Buraya güzel bir bayrak direği diktiler, alt tarafta ağaçlandırma ve doğa sporları alanı oluşturdular. Burası daha da güzelleşip alternatif bir alan olacak.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ VE DOĞA SPORLARI İÇİN HAZIRLIK

Vali Çiftçi, bölgenin yamaç paraşütü için de uygun olduğunu belirterek, gerekli projelerin ve eğitimlerin tamamlandığını söyledi. Çiftçi, “Valilik olarak kaliteli yamaç paraşütü ekipmanlarını alıp, isteyenlerin hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, tabyayı turizme kazandırmak için farklı çalışmalar yürüttüklerini açıkladı:

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında kamp ve eğitim alanı oluşturuldu.

2 bin 300 rakımda, fidanlarla donatılacak ve ormanlaştırılacak bir alan planlandı.

25 metrelik bayrak direği dikilerek, bayrak göndere çekildi.

Toptaş, ilerleyen yıllarda bölgenin yerli ve yabancı turistler için tarih ve doğa sporları alanı olarak geliştirileceğini vurguladı.

Programa, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, diğer kurum müdürleri ve kulüp üyeleri katıldı.