Filistin'in kaderini değiştiren Balfour Deklarasyonu 108 yaşında

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıların fitili, İsrail'in kuruluş sürecini hızlandıran 1917 tarihli "Balfour Deklarasyonu"nda yakıldı.

Balfour Deklarasyonu, 108 yıl önce imzalanarak Filistin'in kaderini değiştirdi.

Başkasına ait bir toprağı yine başkasına vermeyi taahhüt eden ve benzeri olmayan bu deklarasyon, diplomasi tarihinin en utanç verici belgesi olma niteliğine sahip.

FİLİSTİN, YAHUDİLER İÇİN YURT OLARAK VADEDİLDİ

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin önde gelen figürlerinden Lord Jacob Rothschild'e gönderdiği "Filistin topraklarında Yahudiler için bir yurt vadeden" mektubu Balfour Deklarasyonu olarak ilan edildi.

İSRAİL DEVLETİNİN KURULMASINDA KİLOMETRE TAŞI

Mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

YAHUDİLERİN FİLİSTİN'E GÖÇÜ

1917-1948 yılları arasında İngilizlerin işgali döneminde Filistin'e, Yahudi göçü hız kazandı.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ ZORLA GÖÇ ETTİRİLDİ

1948'de İngilizlerin Filistin'den çekilmesinin ardından 1 milyona yakın Filistinli zorla göç ettirildi ve İsrail devletinin kuruluşu ilan edildi