Göbeklitepe’de yeni yapıların izine rastlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Taş Tepeler Projesi kapsamında yapılan son çalışmalar, insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Göbeklitepe’de yeni bulgular ortaya çıkardı.

ULUSLARARASI EKİPTEN ORTAK AÇIKLAMA

Proje; İstanbul Üniversitesi başkanlığında, Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Berlin Freie Üniversitesi uzmanlarının katılımıyla yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında alanda jeomanyetik, jeoradar ve lidar ölçümleri gerçekleştirildi.

KONUT NİTELİĞİNDE YENİ YAPILAR

Taramalar sonucunda, Göbeklitepe’de daha önce bilinen yuvarlak planlı anıtsal yapıların yanı sıra, dörtgen planlı ve konut olarak kullanıldığı düşünülen yeni yapıların izine rastlandı.

Ayrıca, höyüğün büyüklüğünü ve sınırlarını belirlemeye yönelik ölçümlerin de sürdüğü bildirildi.

"HENÜZ KAZISI YAPILMAMIŞ ALANLARA ODAKLANDIK"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras” projesiyle birlikte yeni bir döneme girdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Henüz kazısı yapılmamış alanlarda belgeleme çalışmalarına ağırlık veriyoruz. İş birliklerimiz arttı, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü de jeoarkeolojik çalışmalar yürütüyor. Elde edilen veriler, gelecekteki kazı stratejilerimize yön verecek.

HÖYÜĞÜN DOĞU VE GÜNEYİNDE YOĞUNLAŞAN YAPILAR

Karul, bölgede kısa sürede önemli sonuçlara ulaştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

Bugüne kadar Göbeklitepe’de sekiz anıtsal yapı açığa çıkarıldı. Bu yıl başında höyüğün büyük bölümünü kaplayan zeytin ağaçlarını taşıdık ve ölçüm imkânı elde ettik. Sonuçlarda, anıtsal yapıların yanında daha önce az bilinen, konut niteliğindeki dörtgen planlı yapıların varlığını tespit ettik. Bu yapılar özellikle höyüğün doğu ve güney bölgelerinde yoğunlaşıyor.

"GELECEK KAZILAR DAHA PLANLI OLACAK"

Prof. Karul, yapılan çalışmalarla höyüğün sınırlarını belirlemeye yönelik stratejinin de netleştiğini ifade etti:

“Bu sayede ileriki yılların kazı planlarını daha sağlıklı yapabileceğiz. Sadece birkaç haftalık çalışmada bile büyük kamusal yapılarla birlikte yerleşim alanlarını da tespit etmiş olduk.”

"HEYECAN VERİCİ BULGULAR"

Göbeklitepe’deki jeoarkeolojik araştırmaları yürüten Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Barbara Horejs ise, yapılan ölçümlerde çok sayıda yeni yapının izine rastladıklarını belirtti:

"Çalışmalarda büyük bir bina ve çok sayıda konut yapısı tespit ettik. Bulgular oldukça heyecan verici. Projeye gelecek yıl da devam edeceğiz."