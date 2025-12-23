Karahantepe, 2025’in en önemli 10 arkeolojik keşfi arasında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’nin uluslararası alanda elde ettiği önemli başarıyı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ersoy, Taş Tepeler Projesi’nin bilim dünyasında giderek artan etkisine dikkati çekti.

"İNSANLIK TARİHİNE BAKIŞI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR"

Bakan Ersoy, açıklamasında Karahantepe’nin, Archaeology Magazine tarafından 2025’in ilk 10 arkeolojik keşfi arasında gösterilerek derginin kapağına taşındığını vurguladı.

Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

26 Kasım’da beşinci yılını geride bırakan Taş Tepeler Projesi’nin önemli bir parçası olan Karahantepe, dünyanın en saygın arkeoloji yayınlarından biri tarafından 2025’in ilk 10 keşfi arasında gösterildi. Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor.

"TAŞ TEPELER NEOLİTİK DÖNEMİN BAŞKENTİ OLACAK"

Karahantepe’de yürütülen çalışmaların yalnızca kazılarla sınırlı olmadığını belirten Ersoy, mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine kadar çok yönlü bir bilimsel sürecin işletildiğini ifade etti.

Bu kapsamlı çalışmaların, Taş Tepeler bölgesini dünyanın Neolitik Dönem başkenti olarak tescilleyecek nitelikte olduğunu vurguladı.

"ANADOLU'NUN 12 BİN YILLIK MİRASI, GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR"

Ersoy, Anadolu’nun 12 bin yıllık tarihinin bilimsel yöntemlerle gün yüzüne çıkarılmasına ve kültürel mirasın korunarak dünyaya anlatılmasına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Açıklamasında, projeye katkı sunan bilim insanlarına, Şanlıurfa Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.