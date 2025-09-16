Kars'ta tarihi Katerina Köşkü, turizme kazandırılmayı bekliyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yer alan ve Rus Çarı II. Nikola tarafından yaptırıldığı bilinen tarihi Katerina Köşkü, atıl durumdan kurtarılmayı ve turizme kazandırılmayı bekliyor. Mimari özellikleriyle dikkat çeken köşk, bölgenin önemli bir kültürel mirası olarak çeşitli projelere konu olurken, nihai yatırım ve yenileme süreci merakla takip ediliyor.

BAKIMSIZ HALİ ZİYARETÇİLERİ ÜZÜYOR

Birçok kez projelendirilen ancak bir türlü yapımına başlanamayan köşk, günümüzde hayvan barınağı olarak kullanılıyor ve her geçen gün biraz daha yıkılıyor. Ziyaretçiler, köşkün restore edilmesini istiyor.

ÇARLIK DÖNEMİNDEN TÜRK SİNEMASINA EV SAHİPLİĞİ

Katerina Köşkü, Çarlık dönemine ait Türk filmlerine de ev sahipliği yaptı. 1968 yılında çekilen, Fikret Hakan ve Fatma Girik’in oynadığı, Yılmaz Atadeniz ve Melih Gülgen’in yönettiği Kafkas Kartalı filmi de köşk bünyesinde çekilmişti.

TARİHİ VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Köşk, 1896 yılında yekpare ağaçtan, çivi kullanılmadan inşa edilmiş olup, av köşkü ve ana köşk olarak iki ayrı yapıdan oluşuyor. Beton kolonlar sayesinde ayakta duran yapının ısıtması ise kolonlardaki “peç” adı verilen sistemle sağlanıyor. Av köşkü değerli misafirlerin ağırlandığı yer olurken, asıl köşk çeşitli dönemlerde hastane ve saray olarak da kullanılmıştır.

YANLIŞ ADLANDIRMA: KATERİNA KÖŞKÜ

Halk arasında Katerina Köşkü olarak bilinse de yapı aslında, II. Çar Nikola döneminde hasta oğlu Aleksi için rehabilitasyon merkezi ve aynı zamanda ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak yaptırılmıştır. Bu nedenle köşk, teknik olarak Çar’ın Av Köşkü olarak da anılmaktadır.