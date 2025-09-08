Kayseri'de 800 yıllık üstü cami, altı kilise oyma yapı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, kayadan oyma ve alt katı kilise, üst katı cami olarak kullanılan yaklaşık 800 yıllık tarihi yapı, bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edildi. Tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılması talep ediliyor.

ALTINDA KİLİSE, ÜSTÜNDE CAMİ

Yeşilhisar ilçesi Erdemli Mahallesi’ndeki vadide, manastır, kilise ve kaya mekanlar gibi birçok tarihi eser bulunuyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki vadideki bu kayadan oyma yapı, hem Hristiyan hem de Müslümanların birlikte yaşamış olduğunun somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Turist rehberi Mustafa Göktaş (75), yapının alt katının kilise, üst katının ise cami olduğunu belirterek, “Burası Roma ve Bizans dönemlerinde kayadan oyma evler, kiliseler, manastırlar ve şapellerin bulunduğu bir merkezdi. Türklerin burayı fethetmesiyle Müslümanlar yerleşmiş ve alt kat kilise, üst kat cami olarak kullanılmış. Aralarında hiçbir ihtilaf olmamış.” dedi.

"800 YILLIK TARİHİ YAPI, TURİZME KAZANDIRILMALI"

Göktaş, tarihi yapının turizme açılmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Bu cami yaklaşık 800 yıllık ve manevi değeri çok yüksek. Buranın restore edilip turizme kazandırılması gerekiyor. İlgi ve destek şart. Burada 20’den fazla kilise, şapel ve manastır var. Yapı, apartman tipi kaya oyma olarak inşa edilmiş ve içindeki asansör benzeri alanlarla üst katlara çıkılıyor. Burası geçmişte Kapadokya bölgesinin idare merkezi olarak kullanılmış, bu nedenle çok kıymetli.

Göktaş, bölgenin aktif hale getirilmesini gönülden istediklerini belirterek, “Tarihi değerlerimizi koruyup turizme kazandırmak hem kültürel miras hem de bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.” dedi.