Konya'da Türkiye'nin ilk Zaman Müzesi, tarih yolculuğuna çıkarıyor Konya'nın 5 bin yıllık tarihi mahallesi olan Sille'de bulunan Türkiye'nin ilk Zaman Müzesi, zaman kavramıyla ilgili birçok eseri içererek ziyaretçilerine Roma dönemine kadar uzanan bir zaman yolculuğu yaşatıyor.

İHA

Konya'nın merkezindeki Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından 2012 yılında restorasyonu tamamlanan Sille Şapeli'nde bulunan Zaman Müzesi, 5 bin yıllık tarihe sahip bir geçmişi sergiliyor.

Müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait çeşitli eserler yer alıyor.

Şapelin çevresindeki mezarlıkla iç içe olan müze, zamanı ve geçmişi günümüze taşıyan birçok eser barındırıyor.

Müzede özel tasarım Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait saatler, Osmanlı paşaları tarafından düzenlenen ruznameler, cep ve masa takvimleri ile resmi dairelerde kullanılan el yazma ve baskı takvimler sergilenmekte.

Ayrıca altın ve gümüş köstekli cep saatleri ile Roma dönemine ait arkeolojik güneş saatleri gibi eserler de müzeye olan ilgiyi artırmakta.

"İnsanın zaman algısına da keyifli bir hal aldırıyor"

Sille Mahallesi’ndeki Zaman Müzesine daha önce hiç gelmediğini anlatan Mehmet Arif Tur, şunları söyledi:



Bu eserlerle dolu müzeye daha önceden hiç gelmedim. Şimdi ailemle gezmeye geldik. En çok güneş saati dikkatimi çekti. Eski zaman birimi olan bu eser hakkında görevli arkadaş bize çok güzel anlattı. Nasıl çalıştığını nasıl işlediğini tek tek anlattı. Gerçekten çok zor bir işlemi varmış. Burası çok ilginç bir yer. Zamanı gösteren bu kadar tarihi eserle bir arada olmak insanın zaman algısına da keyifli bir hal aldırıyor.

Ankara’dan gelen Barış Akşün,

Müze içerisinde büyük levhalı güneş saati çok dikkatimizi çekti. Bunu şu anda bir insanın hesaplama şansı yok. Biz Konya’nın bu taraflarını hiç bilmiyorduk. Aşağıdaki kilise, mağaralar ve Sille Şapeli bilmiyordum. Burası gerçekten ilgimizi çekti

şeklinde konuştu.

Ailesiyle Sille'ye gelen Haydar Akşün,

Gerçekten zamanında yapılması zor olan bir şeyi o zamanlarda başarmışlar. Günümüzde de çözülebilecek bir şey değil gibi. Geçmişte ise insanların yaşama biçimini öğrenmiş oluyoruz

ifadelerini kullandı.

"Öncelikle şaşırıyorlar bu kadar eserin karşısında"

Zaman Müzesi'nin 2012 yılında yapılan restorasyonla birlikte müze haline getirildiğini anlatan Selçuklu Belediyesi Tanıtım Rehberi Celal Han Can, şu ifadeleri kullandı:

Bu normalde şapel binasıdır. Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonrası süreçte cemaatsiz kaldığı için uzun yıllar kapalı kalıyor. Selçuk Belediyemizin yaptığı restorasyonla birlikte Türkiye'nin ilk zaman konseptli müzesi açılmış oluyor. Günümüze kadar gelecek sürede aktif bir şekilde ziyaretçi ağırlayan müzemiz; Usturlap, Ruzname, köstekli saat ve duvar saati gibi birçok eser barındırıyor. Halk tarafından yoğun ilgi gösterilen zaman müzemizde özellikle Usturlaba ziyaretçilerimiz hayran kalıyor. Ziyaretçilerimiz müzemize geldiğinde bu kadar eserin karşısında şaşırıyorlar.

"Yurt içinden ve yurt dışından birçok ziyaretçilerimiz geliyor"

Ziyaretçi sayılarının dönem dönem değiştiğini anlatan Celal Han Can,

Yaz aylarında özellikle yoğun olarak ziyaretçi ağırladığımız zaman müzemizde kış aylarına biraz daha az oluyor. Günlük ziyaretçi sayımız 300 ile 500 kişi arasında değişiyor. Zaman müzemize yurt içinden ve yurt dışından birçok ziyaretçilerimiz geliyor. Gelen ziyaretçilerimizin memnuniyetiyle birlikte yakınlarına da söylemesi vasıtasıyla İstanbul'dan Kars'a birçok noktadan ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz

diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)