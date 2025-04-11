Mardin'in tarihi güzelliği betonarmelerden kurtuluyor

DHA

Mardin’in eşsiz tarihi dokusunu korumak ve kadim silüetini yeniden ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan kapsamlı dönüşüm projesi, kentte büyük bir değişimin kapısını aralıyor. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla, SİT alanı içinde bulunan ve kentin tarihi yapısıyla uyumsuz olan betonarme binaların yıkımına onay verildi. İlk etapta tespiti yapılan 240 yapının kaldırılması planlanırken, bu çerçevede Ulucami Mahallesi’nde 50 yıllık betonarme eklentilere sahip bir binada yıkım işlemleri resmen başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 2 katı tescilli kültür varlığı olan yapının üzerine yıllar önce eklenen niteliksiz 2 betonarme kat kontrollü şekilde sökülüyor. Yıkımın ardından Ulu Cami’nin tarihi minaresi, kubbesi ve Mardin Kalesi gibi simge yapıların silüeti yeniden görünür hale gelecek. Kentin ruhuna yabancı olan bu yapılar, geçmişin görkemine gölge düşürmeyecek.

"MARDİN'İ AÇIK HAVA MÜZESİ YAPMA HEDEFİNDEYİZ"

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şahin Arpağ, bugüne kadar 49 yapı ve 192 bağımsız bölümün yıkıldığını belirtti:

Bugün burada, Ulu Cami Mahallesi’nde yer alan, minarenin silüetini kapatan betonarme eklentilerin kaldırılması için çalışmalara başladık. Bahse konu bina, 2 katı tescilli bir kültür varlığı, ancak sonradan 2 kat daha inşa edilerek özgün yapıya zarar verilmiş. Bugün, bu 3. ve 4. katların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Toplamda 175 metrekarelik betonarme eklenti ortadan kaldırılacak.

Arpağ ayrıca, kentin farklı noktalarında yıkılması gereken yaklaşık bin yapı daha olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Mardin’i gerçek anlamda bir açık hava müzesine dönüştürmek istiyoruz. Bu doğrultuda, sadece betonarme yapılarla mücadele etmiyoruz; aynı zamanda 1. Cadde’nin yayalaştırılması, tarihi çarşıların canlandırılması, çeşme ve ibadethane restorasyonları gibi birçok alanda da yoğun şekilde çalışıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli yürüttüğümüz bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz.

"ANILARIM YIKILSA DA GÖNLÜM RAHAT"

Yıkımı gerçekleştirilen yapının sahibi Ahmet Sincar ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: