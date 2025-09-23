Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden Yörük Ali Efe unutulmadı

Kurtuluş Savaşı’nda milli mücadelenin ilk kahramanlarından biri olan Yörük Ali Efe, Yunan işgaline karşı daha direniş çağrısı yapılmadan silaha sarıldı. Bu cesur adımı, yöre halkına moral ve umut verdi. “Efelerin Efesi” olarak bilinen Yörük Ali, tarihe Ege’de direnişin sembolü olarak geçti.

ANISI AYDIN'DA YAŞATILIYOR

Yörük Ali Efe’nin mezarı, bir dönem karargâh olarak kullandığı Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunuyor. Buradaki müzede kıyafetleri, silahları ve döneme ait eşyaları sergileniyor.

Aydın’da kahramanın adı okullara, cadde ve sokaklara verilirken, meydanlarda heykeli yükseliyor. Bazı aileler ise onun mirasını yaşatmak için çocuklarına “Ali Efe” adını veriyor.

MİLLİ ŞUURLA İLK BASKIN

1895’te Aydın’ın Sultanhisar ilçesi Kavaklı köyünde doğan Yörük Ali, genç yaşta efeler arasına katıldı. 27 Mayıs 1919’da Aydın’ın işgali sonrası, 57. Tümen Komutanı Şefik Aker’in çağrısıyla silaha sarıldı.

16 Haziran 1919’da, tarihe Batı Anadolu’daki ilk bilinçli direniş baskını olarak geçen Malgaç Demiryolu Köprüsü baskınını gerçekleştirdi. Bu saldırı, Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirerek moral üstünlük sağladı.

CEPHEDEN KOMUTANLIĞA

Düzenli ordunun kurulmasıyla, emrindeki birliği orduya bağlayan Yörük Ali, Milli Aydın Cephesi Komutanı oldu. Mücadeledeki hizmetleri nedeniyle TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise “Yörük” soyadını aldı.

YAŞAMININ SON YILLARI

Kurtuluş Savaşı sonrasında İzmir’de yaşamaya başlayan Ali Efe, 1951’de geçirdiği tramvay kazasında bacaklarını kaybetti. Tedavi için gittiği Bursa’da 23 Eylül 1951’de hayata veda etti.

"YUNAN ORDUSUNUN İLERLEMESİ, BASKINLARLA DURDURULDU"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş, Yörük Ali’nin başında bulunduğu Milli Aydın Alayı’nın Yunan ordusuna ağır darbeler indirdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Yunan ordusunun Anadolu içlerine ilerleyişi, yapılan baskınlarla durduruldu. Yörük Ali Efe, hem Kuvayımilliye’nin hem düzenli ordunun oluşumunda önemli bir otoriteydi. Asker kaçaklarını toplayarak orduya kazandırdı, bölgede güvenliği sağladı.

Güneş, Yörük Ali’nin Büyük Taarruz’daki tavrına da dikkat çekti: