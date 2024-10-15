Muğla'daki Stratonikeia'da 2.200 yıllık gladyatör okulu restore ediliyor

AA & Ensonhaber

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük mermer antik kenti olarak bilinen Stratonikeia'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" çerçevesinde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

ANTİK DÖNEMİN EN BÜYÜK SPOR OKULU

Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, burada yer alan 2 bin 200 yıllık gymnasiumun kentin en anıtsal yapılarından biri olduğunu belirtti. Söğüt,

Antik dönemin en büyük gymnasiumunun kuzey kenarındaki yıkanma, yağlanma, pudralanma, torba odası ve genç erkekler odası gibi mekanları açığa çıkarmaya yönelik bütüncül bir koruma çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu alanın, öğrencilerin hem zihinsel hem de bedensel eğitimlerini aldıkları mekanlar olduğunu tespit ediyoruz

dedi.

"BURASI BİR MİMARİ OKUL NİTELİĞİNDE"

Aynı zamanda, gymnasiumun önündeki anıtsal sütun dizisi ve portik kısmındaki uygulamaları da gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Söğüt, "Kazdığımız her alanda yeni buluntular ve veriler ortaya çıkıyor" şeklinde ekledi.

Söğüt, gymnasiumun sadece Stratonikeia'nın değil, antik dönemin de en önemli yapılarından biri olduğunu vurgulayarak,

Çünkü burada, 2 bin 200 yıl önce Helenistik dönemin en görkemli yapılarından biri inşa edildi. Helenistik dönemde Mısır'da görülen ve Anadolu'da ilk örneklerini burada tespit ettiğimiz akantus yapraklarının süslediği cephe düzenlemeleri ve taş işçiliği son derece etkileyici. Milattan önce 2. yüzyıla ait ihtişamlı Korinth başlıklarının en güzel örneklerini burada bulduk. Burası bir mimari okul niteliğinde

diye konuştu.

Gelecekteki hedeflerinin gymnasiumun kuzey duvarları ile önündeki sütunları orijinal malzemeleriyle yeniden inşa etmek olduğunu belirten Söğüt, gymnasiumun yanı başındaki Köy Meydanı'nda, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait izlerin restore edilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.