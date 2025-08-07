Samsun'a TBMM'den Tarihi İstiklal Madalyası ve Beratı

Kurtuluş Savaşı’nda Karadeniz’in zorlu koşullarına ve düşman donanmalarına karşı mücadele ederek cepheye cephane taşıyan Samsun Mavnacılar Loncası’nın kahraman üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 11 Şubat 1924’te verilen İstiklal Madalyası ve Beratı, TBMM çatısı altında düzenlenen törenle 101 yıl sonra Samsun’a teslim edildi.

Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından, Samsun halkı adına Samsun Valisi Orhan Tavlı’ya İstiklal Madalyası ve Beratı takdim edildi.

ATATÜRK'ÜN SAMSUN HAKKINDAKİ SÖZLERİ HATIRLATILDI

Tören konuşmasında Vali Orhan Tavlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele’yi zafere ulaştıran tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı. Tavlı, 101 yıllık bu onurlu bekleyişin sona ermesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, arşiv kurumları ve Samsun halkına teşekkür etti. Atatürk’ün, "Ben Samsun’u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine bir defa daha kuvvetle inanmıştım" sözlerini hatırlatarak, Samsun’un Milli Mücadele’deki önemine dikkat çekti.

İSTİKLAL MADALYASI, TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un himayesinde gerçekleşen törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, çok sayıda milletvekili, bakan yardımcıları, yerel yöneticiler, rektörler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bu tarihi tören, Samsun’un İstiklal Madalyası ile taçlandırılmasıyla hem kentin Milli Mücadele’deki rolünü vurguladı hem de 19 Mayıs ruhunun ilelebet yaşayacağının simgesi oldu.