Şarkışla'da Kızılırmak'la bağlantılı olabilecek mağara girişi bulundu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir dağın tepesinde oluşan 5 metre genişliğinde 15 metre derinliğindeki obruğun, bir mağaranın girişi olabileceği tahmin ediliyor.

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İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Dikili köyü Pur mevkiinde, 1300 rakımlı bir dağın tepesinde oluşan çöküntü, görenlerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık olarak 5 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğinde olan bu çöküntünün, bir mağara girişi olabileceği düşünülüyor.

Bölge sakinlerinin iddialarına göre; mağaranın çıkışı, dağın alt kısmından geçen ve Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'a bağlanıyor olabilir.

"Kızılırmak’a kadar gittiğini düşünüyorum"

Doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, mağaranın Kızılırmak’a kadar gittiğini düşündüklerini ifade ederek şunları söyledi:

Geçtiğimiz günlerde dağlarda gezerken, böyle bir oluşumla karşılaştım. Derinliği 15 metre civarında. İleriye doğruda muhtemelen Kızılırmak’a kadar gittiğini düşünüyorum. Bir önceki yerde de mağara tüneli keşfettik. Buraların geçmiş zamanlarda sığınak olarak kullanıldığını düşünüyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)