Stratonikeia Antik Kenti’nde Roma hamamına yoğun ilgi

Milattan Önce 3. yüzyılda kurulan Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti’nde, Roma dönemine ait hamamın kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Hamamın yapımında kullanılan malzemelerin yüzde 95’i antik döneme ait. Ziyaretçiler, tamamlanan çalışmalar sayesinde hamamın özgün yapısını görebiliyor.

STRATONİKEİA: AŞKIN VE GLADYATÖRLERİN KENTİ

Dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden biri olan Stratonikeia, tarih boyunca aşk ve gladyatörlerin kenti olarak da biliniyor. Antik kentte en az üç hamam bulunduğu ve bunlardan birinin kadınlara ait olduğu tahmin ediliyor. Roma Hamamı, Batı Caddesi girişinde yer alıyor ve ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölüm oldu.

YABANCI TURİSTLER, TÜRKİYE TARİHİNİ ÖVÜYOR

10 yıldır Datça’da yaşayan 73 yaşındaki İngiliz Glyn Evans, Stratonikeia’yı gezdikten sonra Türkiye’nin tarihinin büyüleyici olduğunu belirtti. Evans, “Burası şimdiye kadar gördüğüm en güzel yerlerden biri. Yapılan çalışmalar da çok etkileyici. Türkiye’nin tarihi ve kültürü gerçekten zengin.” dedi.

KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI, GELECEĞE MİRAS KAPSAMINDA YAPILDI

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Roma hamamının kazı çalışmalarının “Geleceğe Miras” projesi çerçevesinde tamamlandığını söyledi. Söğüt, hamamın avlu, giriş ve idari bölümlerinin konservasyonunu yaptıklarını belirtti. Hamamın orijinal malzemelerinin yüzde 95’inin kullanıldığını, zorunlu hallerde sadece küçük alanlarda yeni malzeme eklediklerini ifade etti.

ANTİK HEYKEL, ORİJİNAL KONUMUNA YERLEŞTİRİLDİ

Kazı sırasında bulunan ve “Dans Eden Musa” olarak bilinen heykelin kopyası, antik hamamın nişine yerleştirildi. Söğüt, “Ziyaretçiler yaklaşık 1800 yıl öncesini hayal edebilsin diye heykeli eski konumuna yerleştirdik. Böylece hamamın tarihî evrelerini tüm detaylarıyla görebiliyorlar.” dedi.

ANTİK KENTTE TARİH, KATMAN KATMAN KORUNUYOR

Söğüt, hamamın milattan sonra 1. yüzyıldan 610 yılına kadar geçen süreçteki tüm evrelerinin, üst katlarda Menteşe Beyliği ve Osmanlı dönemlerinin de tespit edildiğini belirtti. Bu sayede antik kent, hem ziyaretçilerin gezebileceği hem de kültürel mirasın korunabileceği bir değer olarak sunuluyor.

ZİYARETÇİLER HAMAMDA UZUN SAATLER GEZİYOR

Roma Hamamı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Bazı ziyaretçiler, heykelin karşısında oturarak saatlerce havuz ve yapı detaylarını inceliyor. Prof. Dr. Söğüt, bunun ziyaretçilerin antik kente sahip çıktığının ve çalışmaları takdir ettiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.