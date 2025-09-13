Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştiren zafer: Sakarya Meydan Muharebesi

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 22 gün süren yoğun çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi, "Türk'ün zaferi" olarak tarihe geçti.

Bugün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin üzerinden 104 yıl geçti.

Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren bu zafer, yalnızca askeri başarı değil, aynı zamanda milletin esarete asla boyun eğmeyeceğini dünyaya ilan eden bir irade beyanı oldu.

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'nin ardından Türk ordusu, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi. Bu gelişme Anadolu'da umutsuzluk yaratırken, TBMM'de sert tartışmalara yol açtı.

"TÜRK ORDULARI BAŞKOMUTANI"

Durumun ciddiyeti üzerine Meclis, 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa'yı "Türk Orduları Başkomutanı" olarak görevlendirdi.

Başkomutan, ilk iş olarak ordunun ihtiyacını karşılamak amacıyla kanunla kendisine verilen yetkiyi kullanmak suretiyle 7-8 Ağustos'ta "Tekalif-i Milliye Emirleri"ni yayımlayarak, tüm halkı fedakarlığa çağırdı.

HALK DESTEK VERDİ

Halktan sağlanan destekle cephe güçlendirildi, Sakarya hattı, vatan savunmasının sembolü haline geldi.

Yunan kuvvetleri, 13 Ağustos'ta ileri saldırıya başlamasının ardından 23 Ağustos'tan itibaren Sakarya mevzisinin güney kanadı ağırlıklı olmak üzere taarruza geçti.

"HATTI MÜDAFAA YOKTUR, SATHI MÜDAFAA VARDIR"

Türk ordusu zaman zaman savunma hatlarını kaybetse de Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Ağustos'ta verdiği "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." emri, savaşın seyrini değiştirdi.

Bu emirle savunma çizgiye bağlı olmaktan çıkarıldı, bütün vatan sathı savunulacak alan ilan edildi.

Yunan birlikleri, günlerce süren saldırılara rağmen Türk ordusunun inançla kurduğu savunma hattını aşamayınca bu kez Haymana yönünden taarruza geçti ancak vatan toprağını kararlılıkla savunan Mehmetçik karşısında burada da başarılı olamadı.

22 gün 22 gece devam eden 10 Eylül'de başlatılan genel karşı taarruzla Yunan birlikleri ağır yenilgiye uğratıldı ve 13 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi Türk ordusunun kesin zaferiyle sona erdi.

ZAFER, ESARETE İZİN VERİLMEYECEĞİNİ DÜNYAYA İLAN ETTİ

Sakarya Meydan Muharebesi, Türk devletinin tarihine, cihan tarihinde ender görülen büyük meydan savaşlarından biri olarak geçti.

Bozgun halinde geri çekilen Yunan birliklerinin bir kısmı Sakarya Nehri'nde boğuldu.

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN ZAFER

Tarihin akışını değiştiren bu zafer, Türk milletinin esarete asla izin vermeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.

Bu büyük başarı üzerine 19 Eylül 1921'de TBMM, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya, "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" ünvanı verdi.

Sakarya Zaferi, Türk ordusunun Yunan kuvvetlerini hezimete uğratarak Kurtuluş Savaşı'nın kesin zaferle sonuçlanacağının en güçlü müjdecisi oldu.

104 yıl önce kazanılan bu zafer, milletin özgürlük ve bağımsızlık idealinin hiç sönmeyeceğinin en güçlü ifadesi olarak hafızalardaki yerini koruyor.