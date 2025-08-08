Unesco Listesindeki Harran'da 50 derecede kazı heyecanı

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, valilik ve belediyenin iş birliği içinde yürütüldüğünü söyledi.

Tarih kaynaklarında bölgede beş medresenin bulunduğunun belirtildiğini aktaran Önal, bu yapılara ait kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti.

"HEYECANIMIZ, SICAĞI UNUTTURUYOR"

Her mevsim devam eden kazılarda bu yıl Harran Medresesi’nin tonozlu odalarında çalıştıklarını belirten Önal, “Odaların içindeki toprak temizleniyor, ardından restoratörlerimiz yapıya müdahale ederek restorasyon ve konservasyon çalışmalarını gerçekleştiriyor” dedi.

Kazıların yılın 12 ayı sürdüğünü vurgulayan Önal, yazın ortasında 45-50 derece sıcaklıkta dahi çalışmaların devam ettiğini belirtti:

Saat 06.00’da başlayıp öğlene kadar kazıyoruz. Harranlı işçiler sıcağa genetik olarak alışkın, biz arkeologlar da yılların tecrübesiyle uyum sağladık. Heyecanımız sıcağı unutturuyor.

"BU İŞ GERÇEKTEN SABIR İSTİYOR"

Arkeolog Ezgi Örenler ise yüksek sıcaklık ve sürekli tozun çalışmayı zorlaştırdığını söyledi:

Bazen sıcaklık 50 dereceyi aşıyor. Şanlıurfa’da insanlar klimanın altında bile zor dururken biz sahada sabırla çalışıyoruz. Bu iş gerçekten sabır istiyor ama heyecanımız tüm zorlukları unutturuyor.

Kazı ekibinde yer alan Harranlı işçi Cemal Demir de sıcakların kendileri için sorun olmadığını dile getirdi: