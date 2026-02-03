Van’da '120 Kahraman Çocuk' dualarla anıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen anma programı kapsamında öğrenci ve öğretmenler, Kazım Karabekir Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan grup, Kurtuluş Parkı’nda bulunan 120 Vanlı Kahraman Çocuklar Anıtı’na kadar ilerledi.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU VE DUA

Anıt önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Programda, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için dualar edildi.

"BU TOPRAKLAR BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA VATAN OLDU"

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, vatanın büyük bedeller ödenerek kazanıldığını vurguladı. Çandıroğlu, Sarıkamış, Çanakkale ve Van’da verilen şehitleri hatırlatarak, “Bu topraklar için canını feda edecek yiğitlerimiz geçmişte vardı, bugün de var, yarın da olacak.” ifadelerini kullandı.

ANITA KARANFİLLER BIRAKILDI

Anma programı; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile öğretmen ve öğrencilerin anıta karanfil bırakmasının ardından sona erdi.