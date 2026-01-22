Çanakkale Boğazı’ndaki tarihi gemi batıkları koruma altına alınıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK AŞ) arasında imzalanan protokolle, Çanakkale Boğazı’ndaki tarihi savaş gemisi batıklarının korunması ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla dalış turizmine kazandırılması hedefleniyor.

PROJE, ULUSLARARASI ARENADA TANITILDI

“Derin Miras” projesi, Almanya’da düzenlenen ve yatçılık ile su sporları alanında dünyanın en kapsamlı organizasyonlarından biri olan Boot Düsseldorf Fuarı’nda tanıtıldı. Program, dünyaca ünlü İsveçli su altı fotoğrafçısı Alex Dawson’ın sunumuyla başladı.

Tanıtım videosunun gösteriminin ardından Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul konuşma yaptı. Program kapsamında, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu CFO’su Murat Sarıkaya’nın katılımıyla işbirliği protokolü imzalandı.

"BU PROJE, İNSANLIĞIN ORTAK MİRASINA SAHİP ÇIKMAKTIR"

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğazı’nın derinliklerinde yer alan savaş gemisi batıklarının yalnızca Türkiye’nin değil, tüm insanlığın ortak hafızasını yansıtan eşsiz kültürel miras unsurları olduğunu vurguladı.

Derin Miras'ın bilimsel yöntemler ve sürdürülebilirlik anlayışıyla hayata geçirilen evrensel bir sorumluluk projesi olduğunu belirten Kaşdemir, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile birlikte Tarihi Alan’ın dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Kaşdemir ayrıca, dünya genelindeki dalış tutkunlarını Çanakkale Savaşları’nın izlerini su altında keşfetmeye davet etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE KATKI

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu CFO’su Murat Sarıkaya da projeyle hem tarihi mirasın korunmasına hem de Çanakkale Boğazı’nın biyolojik çeşitliliğinin ve sürdürülebilir turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Sarıkaya, “Derin Miras”ın uzun soluklu bir proje olacağını ve şirketin çevresel ve sosyal sorumluluk vizyonunun kalıcı bir parçası haline geleceğini söyledi.

KATODİK KORUMA İLE KOROZYON DURDURULACAK

Proje kapsamında batıklar, çevre dostu bir yöntem olan katodik koruma teknolojisiyle korunacak. Bu sistemle batıklara boya veya fiziksel bir müdahale yapılmadan, galvaniz anotlar aracılığıyla elektrokimyasal koruma sağlanacak ve korozyonun durdurulması hedeflenecek.

Bu yöntem sayesinde ağır metal salınımının önüne geçilirken, batıklar zamanla yapay resiflere dönüşerek deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturacak.

DALIŞ TURİZMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN YENİ MERKEZ

Çanakkale Boğazı’nda bulunan 27 batık ve 2 resif olmak üzere toplam 29 noktanın dalışa açılmasıyla Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nın, dünyanın önde gelen dalış merkezlerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor.

“Derin Miras” projesi, uluslararası dalış turizmi için cazip bir destinasyon oluştururken, aynı zamanda su altı tarihi ve bilimsel araştırmalar için benzersiz bir açık laboratuvar niteliği taşıyacak.