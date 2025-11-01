Van'da 700 yıllık Selçuklu mirası gün yüzüne çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Van’ın Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı’nda, 700 yıl önce inşa edilen Halime Hatun Kümbeti ve çevresinde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle 2022’de başlatılan çalışmalar, bu yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla kazı statüsüne alındı.

40 KİŞİLİK UZMAN EKİP, GEÇMİŞİN İZİNİ SÜRÜYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Çalış başkanlığında yürütülen kazılarda, sanat tarihi, arkeoloji, mimarlık ve restorasyon alanlarından 15’i uzman olmak üzere 40 kişilik ekip görev yapıyor.

Yaklaşık 50 dönümlük alanda bulunan, boyları 2,5 metreye ulaşan ve üzerlerindeki yazı ile motiflerle dikkat çeken bin civarında mezar taşı kayıt altına alınıyor.

Bu yıl 20 mezar taşının kitabeleri çözümlendi, 50 mezar taşı ise restore edilerek koruma altına alındı. Van Valiliği öncülüğünde yürütülen çalışmalarda yürüyüş yolları yenileniyor ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

"TOPRAK ALTINDA KALAN TARİH, GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR"

Çalışmaları yerinde inceleyen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, mezarlığın Türkiye’nin en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olduğunu belirtti:

Bu alan Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, toprak altında kalan şahide ve sandukaları ortaya çıkarıyor.



Mezar taşlarında geometrik bezemeler, bitkisel motifler, beyitler ve ayetler yer alıyor.



Yürütülen çalışmalar bilimsel makalelere konu oluyor. Adeta toprak altında kalmış tarih yeniden hayat buluyor.

Şevli, mezarlığın hem inanç hem de kültür turizmi açısından büyük önem taşıdığını belirterek bölgede bir müze kurulacağını söyledi.

"20 YENİ MEZAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK"

Kazı başkanı Doç. Dr. Ercan Çalış, Gevaş Selçuklu Mezarlığı’nın zengin süsleme sanatına ve farklı mezar taşı tipolojisine sahip olduğunu ifade etti:

Bu yılki kazılarda 20 yeni mezar taşını ortaya çıkardık. Temizlik ve restorasyon işlemleri tamamlandı.



700 yıldır toprak altında kalan bu taşlar, geçmişle günümüz arasında kültürel bir köprü niteliğinde.



Ayrıca birçok taşın kırılan bölümleri birleştirildi ve bazıları yeniden ayağa kaldırıldı.

HALİME HATUN KÜMBETİ RESTORE EDİLECEK

Doç. Dr. Çalış, kazılarda ilk kez sütun formlu sandukalar tespit ettiklerini belirterek bu bulgunun mezarlığın Türk-İslam dünyası açısından önemini vurguladı:

Valimiz Sayın Ozan Balcı’nın desteğiyle alanda çevre düzenlemesi ve restorasyon sürüyor.



Halime Hatun Kümbeti’nin restorasyon çalışmaları için tüm hazırlıklar tamamlandı.



Kısa sürede uygulamaya geçilecek.

İlçenin tarihine ışık tutan Selçuklu Mezarlığı, “Geleceğe Miras” projesiyle hem bilimsel araştırmalara konu oluyor hem de Türkiye’nin kültürel zenginliğine yeniden kazandırılıyor.