Van'da Garibin Tepe'de bulunan surlar, arkeologları heyecanlandırdı

Van kent merkezine 30, Ayanis Kalesi’ne ise 3 kilometre uzaklıkta bulunan Garibin Tepe’de bu yıl da arkeolojik kazı çalışmaları devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yürütülen kazılar, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında sürdürülüyor.

URARTU DÖNEMİNE AİT DUVARLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

2022 yılında bölgede yapılan izinsiz kazılar sırasında tespit edilen ve yerin 6–7 metre altında Urartu dönemine ait yapı kalıntılarının bulunduğu alanda çalışmalar bu yıl da yoğunlaştırıldı.

Kazı ekibi, alanın güney kesiminde iki ayrı noktada duvar kalıntılarına ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince koruma altına alınan bölgede, geçen yıl aslan heykelinin bulunduğu noktanın yakınlarında ortaya çıkarılan bu duvarların, yerleşim alanının karakterine dair önemli ipuçları sunması bekleniyor.

"DUVAR RESİMLERİNİ KORUYACAĞIZ, KAZILAR ÇADIR ALTINDA SÜRECEK"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı, kaçak kazı sonrası başlatılan Garibin Tepe kazı ve koruma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Işıklı, önceki yıllarda bölgede Urartu dönemine ait, dünyada eşi görülmemiş duvar resimleri bulduklarını hatırlatarak şunları söyledi:

Kuzey ve güney olmak üzere iki tepe alanı var. Kuzey tepede duvar resimlerinin bulunduğu mekanları, anıtsal kerpiç yapıları ve 20 büyük depolama pitosunun yer aldığı alanı ortaya çıkardık. Bu alanın üzerine büyük bir koruma çadırı kurulacak. Çadır altında kazı çalışmalarına devam edeceğiz çünkü duvar resimleri çok hassas; açık havada bırakmamız mümkün değil.

"GARİBİN TEPE, BİZİ SÜREKLİ ŞAŞIRTIYOR"

Geçen yıl bölgede Urartu sanatında benzeri bulunmayan aslan heykelleriyle karşılaştıklarını aktaran Işıklı, yeni bulguların heyecan verici olduğunu vurguladı:

Heykellerin bulunduğu tepelerin çevresinde devasa duvarlar var. Bu duvarların işlevini anlamak için kazıları genişlettik. Alanın kale mi, dini yapı mı, yoksa farklı bir yerleşim formu mu olduğunu çözmeye çalışıyoruz.



Büyük anıtsal teras duvarları veya bölgeyi çevreleyen güçlü surlar olabilir. Arkeoloji camiasında ve bölgedeki sanatseverlerde büyük bir merak uyandı. Biz de her gün yeni bir sürprizle karşılaşıyoruz.

"URARTU'NUN BÜYÜK YATIRIMININ SIRRINI ARIYORUZ"

Garibin Tepe’nin hala birçok gizemi barındırdığını söyleyen Prof. Dr. Işıklı, bölgenin Urartu krallığındaki önemine dikkat çekti: