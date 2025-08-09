Van'da tarih öncesi çağlara ait kaya resimleri tescillenecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu liderliğindeki ekip, Gürpınar ilçesindeki tarihi yapıları gün yüzüne çıkararak turizme kazandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle, ilçeye 62 kilometre mesafedeki Beşbudak Mahallesi’nden yola çıkan ekip, 3 bin metre rakımdaki Tirişin Yaylası’nın Kanlı Çeşme mevkisine iki saatlik tırmanışın ardından ulaştı. Arkeolog, antropolog ve sanat tarihçilerinden oluşan 12 kişilik akademik ekip, ilk olarak 1967’de tespit edilen kaya resimleri üzerinde incelemeler yaptı.

300 KAYA RESMİ KAYDEDİLDİ

Kale ve sur kalıntılarının da bulunduğu bölgede insan, yılan, geyik, dağ keçisi, bizon, yaban koyunu, tavşan, kurt, tilki ve çeşitli sembollerin işlendiği kayalar incelenerek fotoğraflandı. Tarih öncesi döneme ait olduğu düşünülen yaklaşık 300 kaya resmi kayıt altına alındı. Bu figürlerin bölgenin geçmişteki yaban hayatına dair önemli bilgiler sunduğu belirtilirken, eserlerin koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

12 BİN YILLIK BULGULAR

Prof. Dr. Çavuşoğlu, benzer kaya resimlerine daha önce Hakkari ve Bitlis’te rastlandığını aktararak, “3 bin rakımdaki bu yaylada bizon, yaban keçisi, geyik, tilki gibi figürler yaban hayatına ışık tutuyor. Bulgular, bölgenin milattan önce 10 binli yıllara, yani mezolitik döneme kadar uzandığını gösteriyor. Ayrıca demir çağlarına kadar kullanıldığını tespit ettik. Figürlerin çoğu erken döneme ait” dedi.

VURGU VE ÇİZGİSEL TEKNİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Figürlerin vurgu ve çizgisel tekniklerle işlendiğini belirten Çavuşoğlu, bölgede tilki, tavşan ve yaban keçisi gibi hayvanların yoğunlukta olduğunu, iki nehri temsil eden su kaynaklarının da resmedildiğini söyledi. Benzer motiflerin 10 kilometre uzaklıktaki Baltutan mevkisinde de bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Avcı-toplayıcı toplulukların yaşadığı bu alan, saklı bir cennet niteliğinde. Kaya resimlerinin taşınmaz kültür varlığı olarak tescili için gerekli envanterleri hazırlayıp Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunacağız. Yaylaların güvenli hale gelmesiyle burası turizme açılabilecek kapasitede” diye konuştu.

Bazı kayalarda 15-20, bazılarında ise yalnızca birkaç figür bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, şimdiye kadar 300’e yakın figür tespit ettiklerini, bu sayının yapılan çalışmalarla artmasının beklendiğini sözlerine ekledi.