Yozgat'ta 300 yıllık kilise, zamana direniyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyünde, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi bir yapı, geçmişte manastır olarak kullanıldıktan sonra Garipoğulları Beyliği döneminde camiye dönüştürüldü. 1924-1970 yılları arasında bir bölümü cami, diğer bölümü ise okul olarak hizmet veren yapı, köşeleri, pencereleri, kemer ve kapılarında kesme taş, diğer kısımlarında ise moloz taş kullanılarak inşa edildi.

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLENDİ

Doğu-batı doğrultusunda uzanan, narteksli ve üç nefli olarak yapılan Garipler Köyü Kilisesi, taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiş bulunuyor. Yapının kesme taş ve moloz taş karışımı inşası, tarihi dokusunu koruyan önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.

RESTORE EDİLİRSE TURİZM POTANSİYELİ YÜKSEK

İklim koşulları ve define arayanların verdiği tahribat nedeniyle bazı bölümleri zarar gören kilise, restore edildiği takdirde inanç turizmi açısından önemli bir destinasyon olabilecek potansiyele sahip.

Yozgat Müze Müdürü Cihat Çakır, kilisenin 17x12 metre genişliğinde ve kareye yakın dikdörtgen planlı olduğunu belirterek, “Yaklaşık 1700’lü yıllarda yapılmış bir Rum Kilisesi. Eğer restore edilip çevre düzenlemesi yapılırsa, burası hem kilise olarak korunur hem de ilimize büyük katkı sağlayacak bir turizm alanı haline gelir.” dedi.