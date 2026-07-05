Tarkan'dan kayınvalide ve kayınpedere jest! Türkü söyledi

Türk pop müziğinin Megastar'ı Tarkan, Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen açık hava konseri ile binlerce hayranı ile buluştu.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Tarkan, seslendirdiği parçalarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

EŞİNİN AİLESİ İÇİN TÜRKÜ SÖYLEDİ

Ünlü ismin konserine eşi Pınar Tevetoğlu'nun anne ve babası da katıldı.

Eşinin ailesinin de konserde olduğunu belirten Megastar, kayınvalidesi ve kayınpederine de büyük bir jest yaparak türkü söyledi.

"CANIM KAYNANAM, CANIM KAYNATAM"

Sahnede konuşan Tarkan, "Sevgili kayınpederim ve kayınvalidem. Onlar da benim ailem tabi ki. Biliyorum onlar da çok seviyor türküleri. Sizler için de söylüyorum. Canım kaynanam canım kaynatam" dedi.

AŞIK VEYSEL'DEN TÜRKÜ SÖYLEDİ

Ünlü sanatçı, sonrasında yıllar önce kendisinin de seslendirdiği Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü söyledi.

Megastar'ın bu anlar sosyal medyada gündem olurken, binlerce kez izlenme de aldı.