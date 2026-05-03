Taşacak Bu Deniz Esme’den Eleni itirafı: “Kızım…”

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 27. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

Son bölümde Adil’in Fadime ile ilgili büyük gerçeği öğrenmesi dengeleri dengeleri değiştirdi. Esme’nin yaralanması olayların seyrini tamamen farklı bir yöne taşıdı.

Öfkesine hakim olamayan Adil’in Esme’yi kurtarmak için verdiği mücadele dikkat çekerken, Oruç’un Eyüphan’a uyguladığı kısas sahnesi bölümün en dikkat çeken sahnelerinden biriydi.

Öte yandan Eleni’nin yaptırdığı DNA testinin sonuçlanmasına çok az kala kaçırılması, hikayeyi daha da karmaşık hale getirdi.

Peki, Adil, Eleni’nin kendi kızı olduğunu öğrenecek mi?

ESME’DEN İTİRAF GELDİ

Dizinin yeni bölüm fragmanında Adil’in “Eleni senin neyin dedi?” sorusunun ardından Esme’den gelen “Kızım” sözleri kafalarda soru işareti bıraktı.

Adil, Esme’yi son sahnede sıkıştırıracak, büyük sırrı öğrenene kadar peşini bırakmayacak.

Adil’in tüm gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.