Yeraltı 14. bölüm fragman: İstihbaratın planları suya düştü

Yeraltı dizisinin son bölümünde izleyiciler tam anlamıyla ters köşe oldu.

Bozo'nun çiftlikte topladığı aile fertleri, huzurlu bir gün geçirmeyi beklerken Kartal'ın sinsi planı devreye girdi.

Bomba düzeneğinin arkasındaki ismin Bozo'nun en güvendiği adamı İsmail'in oğlu Kaan çıkması, Hanoğlu ailesini kalbinden vurdu.

İhanetin bedelinin ağır ödendiği gecede, Haydar Ali’nin kardeş acısıyla vereceği kararlar 14. bölüme dair beklentileri zirveye taşıdı.

YENİ FRAGMAN GELDİ

Dizinin yeni bölümünde Bozo, Haydar Ali’den iyice şüphelenmeye başlıyor. Kendisine tam anlamıyla güvenmediği için Yeraltı’na götürmeyecek.

Peki, istihbarat ve Haydar Ali’nin yeraltına inebilmek için yeni planı ne olacak? Bozo’nun güvenini kazanabilecek mi?

İşte Yeraltı 14. Bölüm 2. Fragman: