Tatilini bitirdi! Victor Osimhen, İstanbul'a geldi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına 7 Temmuz tarihinde başlamıştı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

OSIMHEN GELDİ

Galatasaray'da takımın yıldız oyuncusu Victor Osimhen de çalışmalara katılacak.

Nijeryalı futbolcu, tatilini noktaladı ve yeni sezon öncesi hazırlıklara katılmak için İstanbul'a geldi.

İstanbul'a gelen Osimhen'in, takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan 75 milyon euro piyasa değerindeki 27 yaşındaki golcü futbolcu, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.