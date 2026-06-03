Tedavi için Mısır'a giden Filistinliler Gazze'ye döndü

Filistin Sınır ve Geçiş Otoritesi'nden yapılan yazılı açıklamada 2 Haziran Salı günü Refah Sınır Kapısı'ndan sağlanan geçişlerle ilgili bilgi verildi.

Tedavi için Mısır'a geçen 33 hasta ve 43 refakatçinin Gazze Şeridi'ne geri döndüğü aktarılan açıklamada Refah Sınır Kapısı üzerinden birkaç kişinin de Gazze'den çıkış yaptığı ifade edildi.

SINIR KAPISI KAPALI TUTULUYOR

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'teki ateşkese rağmen 28 Şubat'ta Refah Sınır Kapısı dahil bölgedeki tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nda farklı gerekçelerle sık sık kısıtlamalar uyguluyor.