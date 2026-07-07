Tek Kavanozla Hazırlanıyor: Ev yapımı alış sirkesi tarifi

Son dönemde sağlıklı beslenme arayışlarının artmasıyla birlikte, mutfaklarda doğal fermente ürünlerin önemi yeniden keşfedildi.

Bunlardan en dikkat çekeni ise kalp ve damar dostu olarak bilinen, unutkanlıktan tansiyona kadar pek çok soruna karşı destekleyici özellik taşıyan alıç sirkesi.

Peki, dışarıdan hazır almak yerine evde kendi sirkenizi nasıl yapabilirsiniz?

Evde alıç sirkesi için gerekli malzemeler

5 kilo alıç (Kırmızı veya sarı fark etmez)

4 litre içme suyu

1 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı sirke (Başlangıç mayası olarak üzüm veya elma sirkesi)

5-6 adet nohut (Fermentasyonu hızlandırmak için)

Adım adım hazırlanışı

Alıçları bol suyla güzelce yıkayın. Meyvelerin içinde kurt olma ihtimaline karşı her bir alıcı bıçakla keserek kontrol etmeniz çok önemli.

Temizlediğiniz alıçları 5 litrelik cam bir kavanoza doldurun. Üzerine 4 litre suyu ekleyin.

Suyun üzerine tuz, sirke ve nohutları ilave edin.

Kavanozun ağzını kapakla kapatmayın; bunun yerine hava alması için temiz bir tülbent geçirip lastikle sabitleyin. Karışımı gün ışığı görmeyen, karanlık bir ortamda 15-20 gün boyunca bekletin.

Alıçlar başlangıçta suyun üzerinde duracaktır. Sirke oluşmaya başladığında alıçlar aşağı çökecek ve karışımın rengi sarıya dönecektir. Eğer 20 gün sonunda tam kıvamına gelmediğini düşünürseniz, 5-6 gün daha beklemenizde bir sakınca yoktur.

Sirke kıvamına gelen karışımı süzerek temiz bir cam şişeye alın ve serin bir yerde muhafaza edin.

Nasıl Tüketilmeli?

Alıç sirkesini genel sağlık desteği olarak kullanmak isteyenler, gece yatmadan önce yarım çay bardağı sirkeyi suyla seyrelterek içebilirler.

Eğer kilo verme (yağ yakıcı özelliği) amacıyla tüketilecekse, her sabah aç karnına bir yemek kaşığı sirkeyi bir bardak su ile karıştırıp içmek önerilir.