Tekirdağ'da apartman dairesinde meydana gelen patlamada iki kişi öldü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlama faciaya yol açtı.

Cemaliye Mahallesi Borsa Meydanı’nda bulunan 7 katlı apartmanın en üst katında yaşanan patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

PATLAMANIN ETKİSİYLE DUVAR YIKILDI

Şiddetli patlama nedeniyle dairede büyük hasar oluşurken, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarının bir kısmı yıkıldı. Gürültüyle paniğe kapılan apartman sakinleri ve çevrede yaşayan vatandaşlar evlerini tahliye etti.

EKİPLER YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede dairede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken 5 kişi de yaralandı.

Cenaze, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.