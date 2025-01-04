2025 uzay araştırmaları için heyecanlı olacak: İşte beklenen görevler

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2024 yılı, uzay keşiflerinde önemli gelişmelere sahne oldu. Europa Clipper, Starship, Chang'e 6 ve Axiom Mission 3 gibi görevler, insanlığın uzaydaki yolculuğunda yeni bir sayfa açtı.

2025 yılı ise daha da iddialı hedeflere ev sahipliği yapacak. Ay, Mars, asteroitler ve ötesi, keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu. İşte 2025'te gerçekleşecek en heyecan verici uzay görevleri:

AY YÜZEYİNDE YENİ KEŞİFLER

NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişimi, ticari iniş araçlarıyla Ay'a bilimsel ve teknolojik yükler taşıyacak.

Astrobotic, Intuitive Machines ve Firefly Aerospace şirketlerinin Ay görevleri, Ay'ın jeolojisi, yeni teknolojiler ve Ay'ın çevresi hakkında bilgi edinmemizi sağlayacak.

EVRENİN HARİTASI ÇIKARILIYOR

NASA'nın SPHEREx görevi, Evren'in kapsamlı bir haritasını çıkarmak için yakın kızılötesi ışıkta gökyüzünü tarayacak.

Samanyolu'ndaki 100 milyondan fazla yıldız ve 450 milyondan fazla galaksi incelenecek. Bu veriler, galaksilerin kökenleri ve yıldız oluşumu hakkında önemli bilgiler sağlayacak.

UZAYDA YENİ TEKNOLOJİLER

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Space Rider uzay aracı, alçak Dünya yörüngesinde bilimsel deneyler gerçekleştirecek ve yeni teknolojileri test edecek.

Mikro yerçekimi ortamında yapılacak araştırmalar, bitki yetiştirme, malzeme bilimi ve biyolojik süreçler hakkında bilgi edinmemizi sağlayacak.

AY'DA SU ÜRETİMİ

Japonya'nın M2/Resilience görevi, Ay yüzeyine bir iniş aracı ve mikro gezici gönderecek.

Ay toprağı incelenecek ve su üretimi için bir test gerçekleştirilecek. Hassas iniş ve otonom gezici gibi yeni teknolojiler de test edilecek.

ASTEROİT KEŞFİ VE ÖRNEK TOPLAMA

Çin'in Tianwen-2 görevi, Dünya'ya yakın bir asteroitten örnekler toplayacak ve bir kuyruklu yıldızı inceleyecek.

Asteroit 469219 Kamoʻoalewa ve kuyruklu yıldız 311P/PANSTARRS, güneş sisteminin oluşumu ve evrimi hakkında bilgi edinmek için incelenecek.

DERİN UZAY UÇUŞLARI

2025 yılında birçok derin uzay uçuşu gerçekleşecek. ESA ve JAXA'nın BepiColombo görevi, Merkür'ün yanından geçecek.

NASA'nın Europa Clipper görevi, Mars'ta bir uçuş manevrası gerçekleştirecek. ESA'nın Hera görevi de Mars'ın yanından geçecek.

NASA'nın Lucy görevi, asteroit 52246 Donaldjohanson'ın yanından geçecek. ESA'nın JUICE görevi ise Venüs'ün yanından geçecek.

2025 yılı, uzay araştırmaları için yeni bir çağın başlangıcı olacak. Yeni görevler, yeni teknolojiler ve yeni keşifler, insanlığın uzaydaki yerini daha iyi anlamamızı sağlayacak.