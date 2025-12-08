2025'in 3. çeyreğinde en çok satan akıllı telefon modelleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan güncel rapora göre, Apple'ın iPhone 16 modeli 2025 yılının üçüncü çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı telefonu olmayı başardı.

Yeni iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmüş olmasına rağmen, iPhone 16 modeli küresel çapta büyük ilgi görerek yüzde 4'lük pazar payıyla liderlik koltuğuna oturdu.

HİNDİSTAN VE JAPONYA ETKİSİ

iPhone 16'nın elde ettiği bu başarının arkasında, özellikle Hindistan pazarındaki yılbaşı dönemi etkinliklerinin yarattığı yoğun talep yatıyor.

Ayrıca raporda, Japonya pazarında da satışlar açısından kayda değer bir toparlanma sürecinin yaşandığı belirtiliyor.

Küresel çapta en çok satan ilk 10 akıllı telefon listesi, tarihte ilk kez Apple ve Samsung arasında beşer modelle eşit olarak paylaşıldı.

Sektörün iki dev ismi, listedeki cihazlarıyla çeyrekteki tüm akıllı telefon sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturarak pazardaki güçlerini bir kez daha kanıtladı.

ANDROID CEPHESİNDE LİDER GALAXY A16 5G

Samsung tarafında ise Galaxy A16 5G, çeyrek boyunca en çok satan Android telefon olarak öne çıktı ve tüketicilerin uygun fiyatlı 5G cihazlara olan ilgisini yansıttı.

Yapay zeka özellikleri, hızlı şarj ve uzun yazılım desteği sunan orta segment Galaxy A36 ve A56 modelleri de listede başarılı bir performans sergiledi.

AMİRAL GEMİSİ LİSTE DIŞI KALDI

Gelişmekte olan pazarlarda yüksek satış rakamlarına ulaşan Galaxy A16 4G ve A06 modelleri listeye girmeyi başarırken, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S25 Ultra ilk 10 arasında yer alamadı.

3. ÇEYREKTE EN ÇOK SATAN 10 TELEFON

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro Max

Apple iPhone 16e

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A16 4G

Apple iPhone 17 Pro Max