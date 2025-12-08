Akıllı telefonlarda bellek krizi: Hafıza kartları geri geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akıllı telefon pazarında artan donanım maliyetleri, üreticileri eski ama kullanıcılar tarafından çok sevilen bir özelliği yeniden değerlendirmeye itiyor.

Sektörden gelen son bilgilere göre, birçok marka maliyet dengesini sağlamak adına microSD hafıza kartı desteğini cihazlarına geri getirmeyi düşünüyor.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

Küresel çapta yaşanan DRAM kıtlığının 2027 yılına kadar sürmesi beklenirken, bellek modülü fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor.

Örneğin, 12 GB LPDDR5X belleğin maliyetinin yıl başına göre iki katına çıkarak 70 dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

TÜKETİCİLER İÇİN EKONOMİK ÇÖZÜM: SD KARTLAR

Üreticiler, artan maliyetleri tamamen tüketiciye yansıtmamak ve satış ivmesini korumak adına depolama genişletme seçeneğini stratejik bir hamle olarak görüyor.

Kullanıcılar bu sayede daha düşük dahili depolamaya sahip modelleri satın alıp, yüksek fiyat farkları ödemeden uygun fiyatlı kartlarla kapasiteyi artırabilecek.

Geri dönmesi planlanan yuvaların, 800 MB/sn hızlara ulaşabilen yeni microSD Express standardını destekleyerek performans kaybını ortadan kaldırması hedefleniyor.

Mevcut üretim süreçleri göz önüne alındığında, kart yuvasına sahip yeni nesil cihazların 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.