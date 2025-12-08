Klavye yarışında Afyonkarahisarlı öğrencilerden dünya şampiyonluğu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşmiş Milletler’e bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu’nun Çekya Grubu tarafından düzenlenen ZAV-100 7. Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Yarışması’nda, Türkiye rüzgârı esti.

Türk Milli Takımı adına yarışan Afyonkarahisarlı öğrenciler, hem küçükler hem de gençler kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

0-12 Yaş Küçükler Kategorisi’nde Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu öğrencisi Şevval Erva Başoğlu, 598.2 puanla Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

17-20 Yaş Gençler Kategorisi’nde ise Sandıklı Fen Lisesi öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu, 743.5 puanla Dünya Şampiyonluğu kazandı.

İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK DE TÜRKİYE'NİN

Yarışmada Afyonkarahisar’ın başarısı, şampiyonluklarla sınırlı kalmadı.

13-16 Yaş Öğrenciler Kategorisi’nde Sandıklı Özel Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Merve Mutlu, 583.3 puanla Dünya İkincisi oldu.

0-12 Yaş Küçükler Kategorisi’nde yarışan Hasan Eymen Başoğlu ise 520 puanlık derecesiyle Dünya Üçüncülüğü elde etti.

11 ÜLKEDEN 1395 YARIŞMACI KATILDI

ZAV-100 yarışmasına bu yıl Belçika, Almanya, Slovakya, Hırvatistan, Çekya, İtalya, Polonya, Rusya, Macaristan, Arjantin ve Türkiye’den toplam 1395 yarışçı katıldı.

Türkiye ise Afyonkarahisar başta olmak üzere Bursa, Kayseri, İstanbul, Ankara, Osmaniye ve İzmir’den gelen 70 yarışçıyla organizasyonda yer aldı.