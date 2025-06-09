2025'in en güçlü Apple cihazları belli oldu: iPhone'lar listede yok

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Popüler performans kıyaslama platformu AnTuTu, Mayıs 2025 için en iyi performans gösteren Apple cihazları listesini yayınladı.

Yayınlanan sıralama, Apple'ın M serisi işlemcilere sahip iPad modellerinin performans konusunda mutlak bir hakimiyet kurduğunu ve şaşırtıcı bir şekilde listenin ilk 10'unda hiçbir iPhone modelinin yer almadığını gösterdi.

ZİRVEDE M4 ÇİPLİ YENİ IPAD PRO'LAR VAR

AnTuTu performans sıralamasının ilk iki sırasında, 2024'te piyasaya sürülen yeni nesil M4 çipli iPad Pro tabletler bulunuyor.

11 inçlik M4 iPad Pro 2.507.263 puanla liderliği alırken, 13 inçlik M4 iPad Pro ise 2 milyon 492 bin 976 puanla onu yakından takip ediyor.

Listenin tamamı, M3, M2 ve M1 gibi güçlü işlemcilere sahip farklı iPad Pro ve iPad Air modellerinden oluşuyor.

IPHONE'LAR LİSTEYE NEDEN GİREMEDİ

Birçok kullanıcının merak ettiği iPhone 16 serisi ise mayıs ayının en iyi 10 listesine girmeyi başaramadı.

Bunun en temel nedeni olarak, iPad'lerin artık Mac bilgisayarlarda da kullanılan çok daha güçlü M serisi çiplere sahip olması gösteriliyor.

iPhone'lar ise hala A serisi işlemciler kullanıyor. Bu durum, ham performans söz konusu olduğunda iPad'leri iPhone'lara kıyasla çok daha hızlı hale getiriyor ve AnTuTu gibi sentetik testlerde büyük bir avantaj sağlıyor.