İkinci el cihazlarda yeni dönem: Koşulsuz iade dönemi başlıyor

Türkiye'de hızla büyüyen ikinci el ve yenilenmiş teknoloji pazarı büyük bir yapısal dönüşüme hazırlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürün piyasasında güvenilirliği artırmak ve tüketici haklarını daha etkin korumak için yeni adımlar attı.

Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik, tüketicilere birçok yeni avantaj sunacak.

FİZİKSEL MAĞAZALARDA DA ŞARTSIZ İADE DÖNEMİ

Yeni düzenlemenin tüketicilere sunduğu en büyük yeniliklerin başında 14 günlük şartsız iade hakkının genişletilmesi geliyor.

Artık sadece internet üzerinden yapılan alışverişlerde değil, fiziki mağazalardan alınan yenilenmiş ürünlerde de bu hak geçerli olacak.

Tüketiciler, fiziki mağazalardan satın aldıkları cihazları 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden iade edebilecek.

Böylece kullanıcıların yaşayabileceği olası mağduriyetlerin hızlıca önüne geçilmesi hedefleniyor.

YÜBİS İLE CİHAZLARA DİJİTAL SİCİL GELİYOR

Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi adı verilen yeni bir altyapı sayesinde cihazların tüm geçmişi detaylıca kayıt altına alınıyor.

Kurulan bu teknolojik sistemle birlikte satışa sunulan her yenilenmiş cihaz için özel bir dijital sicil oluşturuluyor.

Tüketiciler, bu dijital kimlik üzerinden cihazda hangi parçaların değiştirildiğini ve hangi testlerin yapıldığını şeffaf bir şekilde görebilecek.

ÖDEMELERDE DOĞRUDAN MERKEZİ GÜVENCE OLACAK

Yeni yönetmelik, ödeme süreçlerinde de tüketicileri güvence altına alan son derece önemli değişiklikler içeriyor.

Kredi kartı ile yapılan ödemeler doğrudan yenileme merkezlerinin sanal ödeme sistemleri üzerinden gerçekleşecek.

Bu uygulama sayesinde tüketiciler, herhangi bir sorun yaşadıklarında karşılarında güçlü ve kurumsal bir muhatap bulacak.

Merkezi güvence sistemi, alışveriş sırasındaki uyuşmazlıkların çok daha hızlı çözülmesine olanak tanıyacak.

TELEVİZYONLAR YENİLEME KAPSAMINA ALINDI

Mevcut sistemde sadece cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler yenilenmiş ürün olarak satılabiliyordu. Yapılan son güncellemeyle birlikte televizyonlar da bu geniş listeye dahil edildi.

Böylece yüksek maliyetli ürünleri alırken tüketicilerin yaşadığı cihazın bozulma endişesi tamamen ortadan kalkacak.

FİRMALAR İÇİN SERMAYE ŞARTI YÜKSELTİLDİ

Ticaret Bakanlığı, sektördeki kaliteyi artırmak amacıyla yenileme merkezleri için öngörülen sermaye şartını da güncelledi.

Önceki düzenlemede otuz milyon lira olan sermaye zorunluluğu yüz milyon liraya çıkarıldı.

Bu radikal değişiklikle birlikte sektörde finansal açıdan daha güçlü firmaların faaliyet göstermesi sağlanacak.

Daha kaliteli hizmet sunulması ve piyasada daha sağlam garanti yapılarının oluşturulması hedefleniyor.

Herhangi bir vatandaşın mağduriyet yaşaması durumunda hem ana merkez hem de ona bağlı şubeler doğrudan sorumlu tutulacak.