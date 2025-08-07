2025'in son Ay tutulması 7 Eylül'de gerçekleşecek

Gökyüzü tutkunları için 2025 yılının en önemli gök olaylarından biri yaklaşıyor.

Yılın ikinci ve son tam Ay tutulması, 7 Eylül'de gerçekleşecek ve Ay'ın koyu kırmızı bir renge bürünmesine neden olacak.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEMEYECEK

"Kanlı Ay" olarak da bilinen bu gök olayı, tam fazıyla Hindistan, Çin, Japonya ve Avustralya gibi bölgelerden izlenebilecek.

Ancak tutulmanın zamanlaması Türkiye'de gündüz saatlerine denk geldiği için ülkemizden gözlemlenemeyecek.

TUTULMA "SÜPER AY"A DENK GELİYOR

Bu tutulmayı daha da özel kılan bir diğer detay ise, Ay'ın yörüngesinde Dünya'ya en yakın olduğu "yerberi" noktasından sadece birkaç gün önce gerçekleşmesi.

Bu durum, tutulmanın görülebildiği bölgelerdeki gözlemciler için Ay'ın normalden daha büyük ve parlak görüneceği anlamına geliyor.