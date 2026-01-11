KEMANKEŞ-1’in kritik testine ait görüntüler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zekâ ile donatılan mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1’in Atış, Seyir ve Dalış Testi’ne ait video görüntülerini sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

ATIŞ, SEYİR VE DALIŞ ANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yayımlanan görüntülerde, KEMANKEŞ-1’in test kapsamında gerçekleştirilen atış anı, hedefe doğru ilerlediği seyir safhası ve dalış aşamasına ilişkin dikkat çeken anlar yer aldı. Videoda, füzenin uçuş performansı ve test sürecindeki kararlılığı öne çıktı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ NESİL MİNİ SEYİR FÜZESİ

KEMANKEŞ-1, sahip olduğu yapay zekâ tabanlı hedefleme, uçuş ve görev icra kabiliyetleriyle yeni nesil akıllı mühimmat sistemleri arasında gösteriliyor. Sistem, otonom görev yapabilme ve hedefe yüksek hassasiyetle angaje olma özellikleriyle dikkat çekiyor.

Paylaşılan test görüntüleri, Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.