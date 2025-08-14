2025'in tek Kara Ay'ı 23 Ağustos'ta gerçekleşecek

Gökyüzü tutkunları için nadir bir fırsat yaklaşıyor; 2025 yılının tek mevsimsel Kara Ay'ı 23 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Bu gök olayı, kendisi görünür olmasa da diğer gök cisimlerini gözlemlemek için mükemmel koşullar sunacak.

"KARA AY" NEDİR VE NEDEN GÖRÜNMEZ

Bir Kara Ay, tek bir astronomik mevsimde meydana gelen dördüncü yeni aydır ve bu yörünge zamanlaması nedeniyle nadir bir olaydır.

Tüm yeni aylar gibi, Ay'ın Dünya ile Güneş arasında konumlandığı bu evrede Ay gökyüzünde görünmez olur ve bu da ortalamadan daha karanlık bir gece yaratır.

YILDIZ GÖZLEMİ İÇİN KAÇIRILMAZ FIRSAT

Ay ışığının olmaması, bu tarihi gökbilimciler için özellikle değerli kılıyor.

Bu zifiri karanlık gökyüzü, Samanyolu, bulutsular ve yıldız kümeleri gibi sönük derin uzay cisimlerini gözlemlemek için kaçırılmaz bir fırsat sunacak.