2025'in tek Kara Ay'ı yarın gerçekleşecek: Nasıl izlenir

Nadiren gerçekleşen bir olay olan ve tek bir mevsimde dördüncü yeni ayın görüldüğü duruma verilen bir isim olan Kara Ay, yarın (23 Ağustos) gerçekleşecek olsa da Ay'ın aydınlık yüzü Dünya'dan uzak olduğu için çıplak gözle görülemeyecek.

Yayınlama Tarihi: 22.08.2025 15:10
Gökyüzü meraklıları için nadir rastlanan bir göksel olay olan Kara Ay, yarın yani 23 Ağustos 2025'te gerçekleşecek.

Bu olay, bir mevsimde normalden fazla yeni ay döngüsü yaşanması durumunda ortaya çıkıyor.

KARA AY NEDİR VE NEDEN GÖRÜLEMEZ

"Kara Ay" terimi resmi bir astronomi terimi değil, bir takvim mevsiminde görülen dördüncü yeni ay için kullanılan bir isimdir.

Yeni ay evresinde Ay'ın aydınlık yüzü Dünya'dan uzak olduğu için, tıpkı diğer yeni ay zamanları gibi Kara Ay da çıplak gözle görülemeyecek.

KÜLTÜREL BİR ÖNEMİ VAR MI

Nadirliği nedeniyle Kara Ay, bazı Pagan ve Wiccan geleneklerinde ritüeller için güçlü bir an olarak kabul ediliyor.

Bazı kültürlerde yenilenme ve geçişin sembolü olarak görülen bu olay, yaklaşık 33 ayda bir tekrarlanıyor.

