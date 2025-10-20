2026 Suzuki Jimny tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japon otomobil üreticisi Suzuki'nin sevilen kompakt arazi aracı Jimny, 2018'deki lansmanından yedi yıl sonra Japonya pazarı için yenilendi.

Ancak bu güncelleme, radikal bir değişimden ziyade işlevsellik ve güvenliği artıran ölçülü bir dokunuş niteliğinde. Yapılan yeniliklerin yalnızca üç kapılı versiyona uygulandığı belirtildi.

TASARIM AYNI, İÇ MEKAN YENİLENDİ

2026 Suzuki Jimny'nin ikonik kutu tasarımı tamamen korunmuş durumda. Asıl değişiklikler iç mekanda ve sürüş destek teknolojilerinde kendini gösteriyor.

Gösterge paneli, artık standart olarak analog kadranların arasına yerleştirilmiş 4.2 inçlik bir ekrana sahip.

Ayrıca, Suzuki Swift'ten tanıdığımız 9 inçlik multimedya ekranı da opsiyonel olarak sunuluyor.

GÜVENLİK DONANIMLARI ARTIRILDI

En önemli güncelleme ise güvenlik tarafında yaşandı; üç kapılı Jimny artık beş kapılı versiyonun güvenlik seviyesini yakalıyor.

Standart olarak şerit takip uyarısı, otomatik uzun far, trafik işareti tanıma ve Çift Sensörlü Fren Destek II sistemi eklendi. Otomatik şanzımanlı modellerde adaptif hız sabitleyici de artık standart.

MOTOR SEÇENEKLERİ DEĞİŞMEDİ

Jimny'nin motor seçeneklerinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Kei versiyonu 63 beygirlik 658 cc turbo motorla, küresel pazarlara sunulan Jimny Sierra ise 103 beygirlik 1.5 litrelik atmosferik motorla yola devam ediyor.

5 ileri manuel veya 4 ileri otomatik şanzıman ve standart yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi de korunuyor.

Yenilenen Suzuki Jimny, Japonya'da siparişe açıldı ve fiyatları önceki modele göre yaklaşık 1.000–2 bin dolar artış gösterdi.

Standart Jimny 12 bin 800–14 bin 400 dolar arasında, Jimny Sierra ise 15 bin 200–15 bin 900 dolar arasında fiyatlandırılıyor.

Güncellenen modelin yakında diğer uluslararası pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.