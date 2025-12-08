Çin'de insansı robotlar trafik polisi olarak kullanılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin, kentsel otomasyon alanında yeni bir sayfa açarak Hangzhou sokaklarında yapay zeka destekli bir trafik robotunu devreye soktu.

Hangzhou Trafik Polisi Taktik Birimi tarafından geliştirilen ve "Hangxing No. 1" adı verilen 1.8 metre boyundaki robot, Binjiang bölgesindeki işlek kavşaklarda trafiği yönlendiriyor.

İNSAN POLİSLERİ TAKLİT EDİYOR

Kameralar, sensörler ve hareket tabanlı sinyalizasyon sistemleriyle donatılan tekerlekli robot, gerçek polis memurlarının hareketlerini birebir taklit edebiliyor.

Araçları durdurma, yönlendirme ve dijital düdük çalma gibi standart komutları yerine getirebilen robot, trafik ışığı ağıyla senkronize bir şekilde çalışıyor.

İHLALLERİ TESPİT EDİP NAZİKÇE UYARIYOR

Yapay zeka sayesinde robot; kask takmayan sürücüleri, kırmızı ışıkta geçen yayaları veya durma çizgisini ihlal eden araçları anlık olarak tespit edebiliyor.

İhlal durumunda öncelikle nazik ve sakin bir ses tonuyla önceden kaydedilmiş uyarılar yapıyor.

Eğer uyarılar etkili olmazsa, olay kaydedilip polis veritabanına iletiliyor ve yakınlarda bekleyen bir insan polis memuru duruma müdahale ediyor.

ŞEHİR BEYNİ İLE ENTEGRE ÇALIŞIYOR

Değiştirilebilir batarya sistemiyle 6 ila 8 saat aralıksız çalışabilen Hangxing No. 1, şarjı azaldığında kendi kendine şarj istasyonuna dönebiliyor.

Hangzhou'nun "City Brain" (Şehir Beyni) platformuna entegre olan robot, gelecekte büyük dil modelleriyle güncellenerek vatandaşlara yol tarifi verme veya soruları yanıtlama gibi yeteneklere de kavuşacak.