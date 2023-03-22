2040'tan önce bir daha olmayacak: 5 gezegen gökyüzünde buluşuyor Jüpiter, Merkür, Venüs, Uranüs ve Mars, 25-30 Mart tarihlerinde gökyüzünde hizalanacak. Bu olayın bir sonraki gerçekleşme tarihi ise 2040.

Mart ayının sonunda gerçekleşecek olan gezegen geçit törenini kaçırmayın. Jüpiter, Merkür, Venüs, Uranüs ve Mars, 25-30 Mart gecelerinde Ay'ın yanında bir yay oluşumunda hizalanacak.

Beş gezegeni aynı anda gözlemlemek istiyorsanız, bazı kurallara uymanız gerekiyor.

Muhtemelen bu gezegenlerden bazılarını şehirlerden görebilirsiniz. Venüs, Güneş ve Ay'dan sonra gökyüzündeki en parlak üçüncü nesne olduğu için çıplak gözle görülmesi en kolay olan gezegen olacak.

Şehirden uzak karanlık bölgeleri tercih edin

Ancak, Uranüs ve Merkür gibi bazı diğer gezegenleri görmek daha zor olabilir. Gün batımından önce şehir ışıklarından uzaklaşarak, gökyüzünün karanlık olduğu bir yere giderek gözlem yapabilirsiniz.

Gezegenlerin çoğunun çıplak gözle görülebilmesi gerekirken, Uranüs'ü görmek ve beş gezegenin tam geçişini elde etmek için muhtemelen dürbünlere, hatta bir teleskopa ihtiyacınız olacak.

Gezegenleri tanımlamanın kolay bir yolu, size her gezegenin gece gökyüzünde tam olarak nerede olduğunu gösteren Sky Tonight veya SkySafari gibi bir astronomi uygulamalarından yardım almaktır.

Güneş ufkun altına battıktan kısa bir süre sonra batıya bakın. Gökyüzünde, Güneş'in yeni battığı yerde, Jüpiter ve Merkür yan yana görünecek.

Azalan güneş ışığı, çıplak gözle görmelerini zorlaştırabilir. Bu nedenle, ilk başta onları göremezseniz, dürbünü deneyin. Dürbünle bakarak gözlerinize potansiyel olarak zarar vermemek için Güneş'in ufkun altında olduğundan emin olun.

İkili, gün batımından sonra yalnızca bir saatten daha kısa bir süre görünür olacak. Ondan sonra ufkun altına batacaklar ve onları göremeyeceksiniz.

Öte yandan, kızıl gezegen Mars'ı izlemek etmek için bolca zamanınız olacak. 25-27 Mart arasında parlak kırmızı ve güneybatı gökyüzünde, hilal ayının üzerinde ve biraz solunda, ardından 28 Mart'ta Ay'ın altında ve sonrasında yüksekte görünecek.