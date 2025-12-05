20.500 mAh dev bataryalı telefon: DOOGEE V MAX LR

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ultra dayanıklı telefon modelleriyle tanınan DOOGEE, yeni modeli V MAX LR ile akıllı telefon pazarında ses getirecek bir adım attı.

Üst düzey teknik özellikleri sağlam bir gövdeyle birleştiren cihaz, özellikle zorlu koşullarda çalışan kullanıcıları hedefliyor.

DEVASA BATARYA VE ZORLU KOŞULLARA DAYANIKLILIK

Telefonun en dikkat çeken özelliği, 45W hızlı şarj desteği sunan 20.500 mAh kapasiteli devasa bataryası olarak öne çıkıyor.

IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip olan model, -20 derece ile 55 derece arasındaki aşırı sıcaklıklarda dahi sorunsuz çalışabiliyor.

GÜÇLÜ DONANIM VE LAZER ÖLÇÜM YETENEĞİ

Cihaz gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemciden alırken, bu performansı 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile destekliyor.

6.78 inçlik 120Hz FHD+ ekranın üzerinde, 40 metreye kadar mesafe ölçümü yapabilen yerleşik bir lazer donanımı bulunuyor.

200 MP KAMERA VE GECE GÖRÜŞÜ

DOOGEE V MAX LR, yapay zeka destekli 200 MP ana kamerasının yanı sıra 8 MP ultra geniş açılı makro lens ve 20 MP gece görüş kamerası barındırıyor.

Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefonda ayrıca 130 dB ses çıkışı sağlayan güçlü bir hoparlör sistemi yer alıyor.

Telefonun 16GB RAM ve 512GB depolama sürümünün fiyatı 692 dolar olarak açıklandı.