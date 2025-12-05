Katlanabilir telefon satışları yüzde 14 arttı: İşte en çok satan markalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel katlanabilir telefon sevkiyatları 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 14 artış göstererek şimdiye kadarki en yüksek çeyreklik seviyeye ulaştı.

Toplam akıllı telefon pazarında katlanabilir modellerin payı ise yüzde 2,5 seviyesine erişti.

SAMSUNG YÜZDE 64 PAZAR PAYIYLA ZİRVEDE

Samsung, bu dönemde satışlarını yüzde 32 oranında artırarak yüzde 64'lük pazar payıyla açık ara lider konumda yer aldı.

Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin yüksek satış başarısı, şirketin liderliğini pekiştirmesinde belirleyici rol oynadı.

Pazar payı sıralamasında Samsung'u yaklaşık yüzde 15 ile Huawei ve yüzde 7 ile Motorola takip etti. Listenin devamında Honor yüzde 6, Vivo yüzde 4 ve Xiaomi yüzde 2'lik paylarla yer aldı.

2026'DA APPLE HAREKETLİLİĞİ BEKLENİYOR

Katlanabilir telefon pazarının 2025 yılını yıllık bazda yüzde 15 büyüme ile kapatması beklenirken, asıl sıçramanın 2026 yılında yaşanacağı tahmin ediliyor.

Cihazların incelmesi ve yapay zeka özelliklerinin yanı sıra, 2026'nın ikinci yarısında Apple'ın katlanabilir modelini piyasaya sürmesiyle pazarın daha da hareketlenmesi öngörülüyor.