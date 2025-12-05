Beklenen oldu: AMD, ekran kartı fiyatlarına zam yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Donanım dünyasının önde gelen ismi AMD, DRAM ve NAND Flash fiyatlarındaki büyük artış nedeniyle ekran kartı fiyatlarına zam yaptı. Bu fiyat artışının doğrudan son kullanıcıya yansıtıldığı bildirildi.

YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU

Yapılan güncellemeyle birlikte Radeon RX 9070 XT modelinin fiyatı 599 dolardan 619 dolara, Radeon RX 9070 ise 549 dolardan 569 dolara yükseldi.

Alt segmentte yer alan Radeon RX 9060 XT 16 GB 369 dolara, 8 GB versiyonu ise 309 dolara çıkarıldı.

Şirketin işlemci fiyatlarını artırmasının ardından gelen bu ekran kartı zammının, ocak ayında yeni bir artışla devam edebileceği konuşuluyor.

ESKİ MODELLERE DESTEK DEVAM EDECEK

AMD, daha önce RX 5000 ve RX 6000 serisi kartları "bakım moduna" alacağını duyurmuş, ancak gelen tepkiler üzerine geri adım atmıştı.

Şirket, bu eski serilerin güvenlik yamalarının yanı sıra yeni oyun optimizasyonları ve özellik güncellemelerini almaya devam edeceğini net bir dille doğruladı.